Las emociones influyen en la memoria más de lo que se suele pensar

Algunas emociones mantenidas en el tiempo podrían deteriorar la capacidad cognitiva sin que la persona lo perciba

Las emociones influyen en la memoria más de lo que se suele pensar. La tristeza, la ansiedad o el estrés no solo condicionan cómo nos sentimos, sino también cómo recordamos. Investigaciones recientes muestran que ciertos estados emocionales pueden reforzar algunos recuerdos mientras hacen que otros se desvanezcan. Lo más preocupante es que algunas emociones mantenidas en el tiempo podrían deteriorar la capacidad cognitiva sin que la persona lo perciba.

Un estudio publicado en The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease por el Instituto Rutgers Health identifica la internalización del estrés como un factor de riesgo "significativo" para el deterioro cognitivo relacionado con la edad. La investigación, liderada por Michelle Chen, miembro del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento Saludable, analizó factores de riesgo y de resiliencia en estadounidenses de origen chino mayores de 60 años.

La mayor investigación comunitaria de su tipo

El trabajo se basó en datos del Estudio Poblacional de Ancianos Chinos (PINE, por sus siglas en inglés), la mayor investigación comunitaria de este tipo en Estados Unidos, que entre 2011 y 2017 entrevistó a más de 1.500 personas en el área de Chicago. El análisis se centró en tres aspectos socioconductuales: la internalización del estrés, la cohesión comunitaria y el alivio del estrés externo.

Asociación clara con el deterioro de la memoria

Los resultados mostraron que la internalización del estrés, entendida como desesperanza o tendencia a absorber y guardar experiencias estresantes, presentaba una fuerte relación con el deterioro de la memoria a lo largo de las tres fases del estudio PINE.

Factores culturales y barreras invisibles

El equipo investigador advirtió también que el estereotipo de la “minoría modelo” (personas exitosas, educadas y sanas) influye en la salud mental de esta población. Chen destacó que este grupo puede experimentar estrés adicional debido a barreras lingüísticas y culturales.

"El estrés y la desesperanza pueden pasar desapercibidos en las poblaciones mayores, pero desempeñan un papel fundamental en el envejecimiento cerebral", señaló Chen. Asimismo, añadió que "dado que estos sentimientos son modificables, el objetivo es que esta investigación sirva de base para intervenciones de reducción del estrés con sensibilidad cultural para mitigar estos sentimientos en los adultos".