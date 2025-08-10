Logo de InformativosInformativos
Sofía e Irene apenas pesaron 45 kilos: cayeron en la anorexia y en la bulimia por los comentarios y las redes sociales

Sofía e Irene cuentan su lucha contra la anorexia y la bulimia por culpa de las redes sociales y tras sufrir comentariosInformativos Telecinco
Irene y Sofía son dos jóvenes con trastorno de la conducta alimentaria. Irene tiene 19 años y asegura que "con 14 ó 15 años empecé a restringir comida". Sofía, de 22 años, explica que comenzó "a hacer régimen con 17 años, después de la pandemia".

Sofía quedó muy afectada tras los comentarios de los compañeros, que "cuchicheaban" sobre los kilos que había engordado. Lo que destrozó a Irene fueron los anuncios de las redes sociales: "Se ven mucho y hay un estereotipo marcado".

Diez horas diarias en una clínica especializada

Afirman que consiguieron adelgazar un poco, pero no era suficiente. Y el espejo se convirtió en el gran enemigo en su objetivo de lograr el cuerpo de las modelos perfectas. Ambas cayeron en la anorexia y en la bulimia, llegando a quedar con apenas 45 kilos.

Hoy se recuperan a base de un gran esfuerzo, pasando diez horas diarias en una clínica especializada en atender los trastornos alimenticios. Manuel Faraco, director médico del centro Adalmed, señala que las pacientes más jóvenes "tienen 9 años".

Además, se muestran convencidos de que, en unos años, las redes sociales serán consideradas como el tabaco. "Los que nos dedicamos a esto, lo tenemos clarísimo. Sabemos perfectamente que es un cáncer", sentencia Faraco.

