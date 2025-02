Esther Hernández se mudó hace tres días desde Hondarribia (Guipúzcoa) a Barcelona , donde la familia ha alquilado un piso, durante varios meses, para poder estar cerca de su hija Irati. La joven de 17 años ha pasado los últimos siete meses de su vida ingresada en una clínica privada de la ciudad condal, donde la tratan de su anorexia restrictiva muy grave: “Tuvimos que venirnos, porque en Osakidetza no hay recursos , no tienen medios”, denuncia esta madre.

Durante estos años, se han sentido muchas veces solos, desatendidos e incomprendidos, por eso, esta familia lucha para que “cuando una madre vaya pidiendo ayuda, se le haga caso”. Esther lleva cinco años tratando, por todos los medios, que su pequeña recupere la salud, que un día le robó la anorexia y no se pone fechas, porque “no sé si estaremos tres o seis meses más, lo que haga falta”. Una cosa tiene clara: “No vamos a dejar el tratamiento”. Y eso que la estancia de Irati en la clínica de Barcelona les ha obligado a pedir un préstamo y solicitar la ayuda económica de familiares y amigos para poder hacer frente al coste de 7.000 euros mensuales. “Que no me digan que vengo a Barcelona porque quiero y que en casa podrían tratarla porque no es verdad”, dice.