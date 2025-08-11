Un trasplante de médula ósea frena la progresión de la microgliopatía en ratones y humanos

El reemplazo de microglía podría ser una estrategia terapéutica prometedora para la ASLP y, potencialmente, otros trastornos neurológicos

La leucoencefalopatía difusa hereditaria con esferoides axonales y células gliales pigmentadas (ALSP) es una enfermedad neurodegenerativa rara y mortal. En concreto, es causada por mutaciones en CSF1R, un gen expresado principalmente en la microglía, que son las células inmunes residentes del cerebro. Actualmente, no existe cura para la ALSP y la falta de modelos animales adecuados ha limitado en gran medida la investigación sobre esta enfermedad.

Utilizando modelos de ratón recientemente desarrollados y una estrategia de reemplazo de microglía, investigadores de la Universidad Jiao Tong de Shanghái y la Universidad de Fudan (ambas en China) demuestran que el trasplante de médula ósea podría utilizarse como una terapia eficaz para la leucoencefalopatía con esferoides axónicos y glía pigmentada (ALSP) de inicio en la edad adulta. Los datos se recogen en la revista especializada 'Science'.

Estrategia basada en Mr BMT

Para abordar esto, los investigadores de las mencionadas universidades del gigante asiático desarrollaron un par de modelos de ratón portadores de mutaciones de CSF1R vinculadas a la enfermedad humana.

Dichos modelos exhibieron síntomas distintivos de ALSP, incluyendo pérdida generalizada de microglía, calcificación cerebral, anomalías de la mielina, daño axonal, disfunción motora y deterioro cognitivo, con el objetivo de evaluar las estrategias terapéuticas.

De esta forma, emplearon una estrategia basada en el trasplante de médula ósea denominada Mr BMT, que combina el trasplante de médula ósea tradicional (tBMT) con la depleción farmacológica de la microglía residente. Los autores descubrieron que la corrección génica mediante Mr BMT mejora eficazmente los síntomas de la ALSP en modelos murinos.

Si bien el tBMT por sí solo produce un reemplazo mínimo de microglía en condiciones normales debido a la competencia celular, la deficiencia inherente de CSF1R en la ALSP imita la inhibición farmacológica, lo que permite que el tBMT alcance una alta eficiencia de reemplazo.

Los investigadores evaluaron estos hallazgos en una cohorte clínica de ocho pacientes con ALSP y descubrieron que el tBMT corrigió con éxito las mutaciones de CSF1R y detuvo la progresión de la enfermedad durante un seguimiento de dos años.

Esto sugiere que el reemplazo de microglía podría ser una estrategia terapéutica prometedora para la ASLP y, potencialmente, también para otros trastornos neurológicos impulsados por la microglía.