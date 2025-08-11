Es recomendable hacer estiramientos antes de los ejercicios, sean cuales sean y descansar en los periodos de viaje

En verano, le damos un buen esfuerzo al cuerpo. No solo por esa operación bikini, sino porque viajamos, cargamos con maletas, nos movemos más y hay que ajustar el cuerpo a estos cambios, como cuenta en el vídeo Tatiana Ojeda.

Cuando se empiezan las vacaciones lo primer que se suele hacer es huir a la playa, al pueblo o cualquier lugar fuera de casa. Esto supone muchas horas en la misma postura viajando, una postura que suele generar consecuencias, según afirman los fisioterapeutas.

La adrenalina del principio nos hace no ser conscientes del esfuerzo que nos está generando el viaje.

La postura de la silla de la playa que suelen ser más bajitas, el cargar con las maletas o hacer algunos deportes como las palas, etc., nos puede afectar al cuerpo.

Es recomendable hacer estiramientos antes de los ejercicios, sean cuales sean y descansar en los periodos de viaje.