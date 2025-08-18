Intentar descifrar los análisis de sangre por tu cuenta puede llevar a autodiagnósticos erróneos y tratamientos inapropiados

Los principales errores que cometen los pacientes antes de una analítica son no realizar el ayuno, no beber agua o fumar

Cada vez más personas intentan descifrar sus análisis de sangre por su cuenta, confiando en buscadores o en foros o incluso en ChatGPT. Sin embargo, este hábito puede llevar a autodiagnósticos erróneos, tratamientos inapropiados, y retrasos peligrosos en la detección de enfermedades.

Es por eso por lo que entrevistamos a la doctora Eva Guillén, especialista en Bioquímica Clínica, así como vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB), quien nos explica qué parámetros básicos realmente importan, los fallos previos a una analítica que pueden falsear los resultados, y con qué frecuencia conviene realizarlas para prevenir problemas antes de que estos den la cara.

"Los riesgos son muchos y de gran importancia porque conllevan a un autodiagnóstico incorrecto, hacer tratamientos inapropiados y pueden contribuir al retraso en el diagnóstico", afirma esta especialista.

También considera que hay que destacar que producen, en muchas ocasiones, una ansiedad y un miedo "innecesarios", teniendo un exceso de confianza en fuentes que no son confiables. "Por eso, siempre, se debe consultar con un profesional de la salud que asegure un diagnóstico correcto, un tratamiento adecuado, y un manejo seguro del proceso", remarca.

Tal y como resalta, los análisis de laboratorio son una "ventana privilegiada a nuestra salud", si bien advierte de que necesitan una mirada experta que los traduzca y les dé sentido. "Y, como bien sabemos los especialistas en Laboratorio Clínico, cada cifra importa, y siempre tiene una historia que contar", avisa la doctora Guillén.

Parámetros a tener en cuenta en una analítica básica

Con ello, le pedimos a la portavoz de SEMEDLAB que nos enumere cuáles son los parámetros imprescindibles en una analítica de sangre básica, apuntando a los siguientes:

Hemograma completo Glucosa Perfil lipídico (colesterol, colesterol-HDL, colesterol-LDL y triglicéridos) Función renal (creatinina, filtrado glomerular, urea) Función hepática (bilirrubina, transaminasas (aspartato-aminotransferasa (ALT) y gamma-glutamiltransferasa (GGT) Electrolitos (sodio, potasio y cloruro) Metabolismo óseo (calcio y fosfato) Hormonas (TSH) Semicuantitativo de orina

Eso sí, tal y como indica, nunca hay que olvidar que la elección de estas pruebas puede variar en función de la edad, de los antecedentes, o de los síntomas de la persona; al mismo tiempo que reseña que, en función de los resultados de las pruebas anteriormente indicadas, se pueden generar otras adicionales mediante algoritmos diagnósticos que completen el estudio.

Errores que cometemos al prepararnos para las analíticas

A su vez, preguntamos a esta especialista cuáles son los principales errores que cometen los pacientes antes de una analítica y que pueden alterar los resultados:

No realizar el ayuno indicado por el médico (a veces se debe hacer un ayuno de unas horas determinadas para algunas pruebas en concreto).

Tomar una dieta extrema (como un exceso de hidratos de carbono, grasas, o proteínas)

No beber agua de forma moderada.

Tomar alcohol.

Fumar.

Tomar medicamentos que se tengan prescritos o suplementos sin consultarlo con su médico.

Realizar deporte extremo 24 horas antes de la toma de la muestra para el análisis.

En este contexto, la vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio recuerda que la frecuencia con la que deben realizarse los análisis de sangre depende de la edad, del estado de salud general de la persona, pero también de los antecedentes personales o familiares.

"A partir de los 40 años, la mayor parte de las recomendaciones actuales aconsejan realizarla al menos una vez al año, y así hacer un seguimiento del estado de salud, detectando posibles problemas de forma temprana, especialmente a medida que aumenta la edad", concluye esta especialista en Bioquímica Clínica.