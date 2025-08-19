Candela Hornero Madrid, 19 AGO 2025 - 14:20h.

El sol también deja huella en las pieles morenas: un experto aclara qué manchas son más frecuentes y por qué deberías prestarles atención

El cáncer de piel, una amenaza creciente en niños: "Una quemadura solar en la infancia duplica el riesgo"

Compartir







Muchas personas creen que, si su piel es morena no tiene probabilidad de que les salgan manchas por el sol. Pero ¿hasta qué punto es así? "Los cierto es que cuanto más bajo es el el tono de piel y por tanto menor es el fototipo -la capacidad de adaptación que tiene cada individuo frente a la radiación ultravioleta-, más desprotegida está la piel frente al sol. Eso implica un mayor riesgo de desarrollar lesiones en el futuro", explica Pablo García, farmacéutico conocido por desmentir mitos sobre salud en redes sociales a través de su perfil @medicadoo.

Sin embargo, matiza el experto, también autor del libro 'El frío no resfría', donde recopila en él algunas de las creencias más extendidas -y erróneas- sobre salud, desde la que da título a la obra hasta otras que pueden suponer un riesgo real, que, aunque la piel clara está más indefensa ante la radiación solar, eso no significa que las pieles más oscuras estén libres de consecuencias.

De hecho, los fototipos altos pueden ser más propensos a sufrir ciertas alteraciones pigmentarias. "Uno de los errores más comunes es pensar que, por tener la piel morena, no te van a salir manchas. Falso", advierte García. "Hay algunos tipos de hiperpigmentaciones que se dan mucho más en personas morenas de piel, con fototipos altos, que en personas de piel clara, con fototipos bajos. Es algo que ocurre con las de tipo postinflamatorio, que son las que salen en una cicatriz causa por una herida o un acné y es más frecuente que les salgan a personas de piel morena".

También ocurre con el melasma, que es una de las manchas más frecuentes. Se presenta sobre todo en mujeres y suele ser de color café y es mucho más habitual en fototipos altos", subraya. "Es decir, que por mucho que seas moreno de piel - en España el fototipo 3 es el más comunes, que son aquellos que suelen quemarse inicialmente con la exposición solar y consiguen un bronceado de manera natural - no estás exento de que tu piel se vaya a manchar de una manera estética".

¿Qué es el melasma?

El melasma se trata de una alteración cutánea bastante común que afecta principalmente a mujeres jóvenes con tonos de piel canela, aunque puede aparecer en cualquier persona. Está relacionada con los niveles hormonales -estrógeno y progesterona-, y es frecuente durante el embarazo, con el uso de anticonceptivos orales o en tratamientos hormonales sustitutivos durante la menopausia. Exponerse al sol hace que el melasma tenga más probabilidad de desarrollarse.

El único síntoma del melasma es un cambio del color de la piel y a menudo aparecen en las mejillas, en la frente, en la nariz y en el labio superior.

Para prevenir manchas en la cara causadas por el sol, es crucial usar protector solar de amplio espectro con un FPS de 30 o más, aplicarlo cada dos horas, y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico de radiación

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Nadie está exentos de desarrollar lesiones, porque la piel tiene buena memoria. Si te has expuesto de forma habitual al sol sin protección terminará pasando factura", concluye García.