Retirada de varios productos de la marca MediHoney por fallos en su envasado que podrían comprometer la esterilidad
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este miércoles de la retirada del mercado de varios productos de la marca MediHoney por fallos en su envasado que podrían comprometer la esterilidad, lo que conllevaría un riesgo de infección a los pacientes.
Los productos afectados son, en concreto, el gel para heridas, la miel médica, los apósitos estériles para quemaduras, Medihoney Hcs y láminas de gel Medihoney, según ha informado la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad.
- Gel para heridas Medihoney, referencias 391 y 395
- Miel médica Medihoney, referencia 398
- Hidrogel Medihoney, referencias 780, 781, 782 y 783
- Apósito estéril para quemaduras Medihoney Hcs, referencias 784 y 785
- Medihoney Hcs, referencia 787
- Lámina de gel Medihoney, referencia 799
Todos ellos están indicados para el manejo de una amplia gama de heridas agudas y crónicas, sitios de injerto de donantes y receptores, heridas con escasa o nula exudación, úlceras de pierna/pie y úlceras por presión, primeros auxilios generales y quemaduras superficiales y de segundo grado.
En España, han sido distribuidos por la empresa Prim S.A., que ya está enviando una nota de aviso dirigida a otros distribuidores, profesionales sanitarios, farmacias y pacientes para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.
La fabricante, la canadiense Derma Sciences, es la que ha informado a la Aemps de los fallos detectados, entre los que se encuentran un sellado inadecuado de los envases de barrera estéril, la falta de protección adecuada del producto en las cajas de envío durante el transporte y un fallo en el tapón de rosca del tubo, que pueden alterar la esterilidad y, con ello, aumentar el riesgo de infección.