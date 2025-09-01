La investigación relaciona la vacuna del herpes zóster con menos riesgo de infarto e ictus

Los médicos recuerdan que los datos aún no permiten sacar conclusiones definitivas

Un grupo de especialistas de la Sociedad Europea de Cardiología (SEC) ha encontrado una posible relación entre la vacuna contra el herpes zóster y un menor riesgo de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, tras realizar la primera revisión sistemática y metanálisis mundial sobre este tema.

Los resultados, que se darán a conocer durante el Congreso de la SEC (29 de agosto - 1 de septiembre), muestran que la vacuna recombinante frente al herpes zóster reduce el riesgo en un 18 %, mientras que la vacuna viva atenuada lo disminuye en un 16 %.

Evidencia alentadora, pero con limitaciones

"Analizamos la evidencia disponible y, en este análisis, descubrimos que la vacunación contra el herpes zóster se asoció con un menor riesgo de eventos cardiovasculares, como infartos o acidentes cerebrovasculares. Se necesitan más estudios de investigación para determinar si esta asociación puede atribuirse a un efecto de la vacunación contra el herpes zóster", ha afirmado el autor del estudio y director médico asociado global de Asuntos Médicos Globales-Vacunas en GSK, el doctor Charles Williams.

Los datos del metanálisis

El análisis incluye 19 estudios, entre ellos ocho observacionales y un ensayo clínico aleatorizado. En estos trabajos, un 53,3 % de los participantes fueron hombres, con edades comprendidas entre los 53,6 y los 74 años.

Si bien los hallazgos son positivos, “los datos disponibles presentan limitaciones (...) Casi toda la evidencia provino de estudios observacionales, que son propensos a sesgos y no deben utilizarse para inferir causalidad”, puntualizó el doctor Williams.

Futuras líneas de investigación

El experto también recordó que los estudios revisados estaban centrados sobre todo en el uso de la vacuna contra el herpes zóster para prevenir la culebrilla en población general, lo que podría limitar la extrapolación a personas con alto riesgo cardiovascular.

Por ello, ha insistido en la necesidad de nuevas investigaciones, ya que trabajos anteriores han demostrado un aumento transitorio del riesgo de ictus o infarto tras padecer herpes zóster, aunque aún no se ha confirmado si la vacunación puede disminuir de manera efectiva ese riesgo.