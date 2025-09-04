El movimiento antivacunas cada vez va creciendo más en zonas como Estados Unidos: en España hay un 3% de niños sin inmunizar

Salud empezará la campaña de vacunación de la gripe y el covid en Cataluña en septiembre: fechas y colectivos prioritarios

Compartir







Una ovación y muchos aplausos daban la bienvenida al principio del fin de las vacunas obligatorias en Florida, Estados Unidos. El máximo responsable de salud de ese estado comparaba el calendario de vacunación con la esclavitud. Esta medida defiende el derecho de los padres sobre sus hijos a decidir si son vacunados o no.

El movimiento antivacunas está cogiendo mucha fuerza en muchos lugares, especialmente tras el nombramiento de un reconocido como antivacunas como Robert Kenedy al frente del Departamento de Salud en el Gobierno de Donald Trump. En España las vacunas no son obligatorias, tampoco para la escolarización de los niños.

PUEDE INTERESARTE La baja circulación de covid motiva cambios en la vacunación y ya no será como la de gripe

En la mayoría de estados en EEUU sí es obligatorio o en otros países como Francia. En nuestro país, aunque no sea obligatoria, la tasa de vacunación sigue siendo muy alta. Algunos epidemiólogos están muy preocupados por el riesgo de que rebroten enfermedades como el sarampión o la varicela. Hace 10 años la muerte de un niño en Girona que no estaba vacunado ya reabrió este debate.

Sus padres se negaron a vacunarlo y el pequeño se contagió de una enfermedad que en España llevaba décadas sin ningún caso: "Lo importante es que se informe a las familias, tienen que saber a qué riesgo exponen a sus hijos", dice África González, inmunóloga de 'Cimbio Vigo'. El giro de la política de vacunación de Estados Unidos, es una gasolina al movimiento antivacunas.

Un 3% de los niños siguen sin estar inmunizados

"El movimiento antivacunas es algo que está avanzando desgraciadamente muy rápido en lugares como Estados Unidos, lo que puede infectar a otros lugares", dice Quique Bassat, director del Instituto de Salud Global de Barcelona. En España, un 97% de los menores están vacunados sin que estén obligados sus padres a hacerlo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aunque todavía hay un 3% de niños sin inmunizar: "Hemos perdido el miedo porque no vemos casos a nuestro alrededor, pero eso no significa que no siga habiendo patógenos rodeándonos", la prueba está en el brote de sarampión de Estados Unidos, estando en su máximo desde hace 33 años.