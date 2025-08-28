La nueva estrategia separa las recomendaciones para ambos virus y adapta los grupos de riesgo ante la caída de los casos de covid y "su capacidad para propagarse durante todo el año"

La Comisión de Salud Pública que las campañas de vacunación de gripe y covid -19 se hagan por separado, aunque se exceptúan a personas vulnerables

La "escasa circulación" del SarS-Cov-2, provoca cambios en las recomendaciones para vacunarse de gripe y covid-19, que han coincidido en las últimas cuatro campañas: la próxima solo coincidirán en el tiempo para algunos grupos de población vulnerables, según ha informado el Ministerio de Sanidad y las comunidades a través de la Comisión de Salud Pública.

Las recomendaciones de la entidad es que las campañas de vacunación de gripe y covid -19 se hagan por separado; desde 2021 se hacía una campaña conjunta, pero en la temporada próxima se realizará de forma separada para adaptar mejor la estrategia de vacunación a dos virus que no se comportan igual ni afectan de la misma manera a toda la población.

El covid ha circulado "a niveles bajos", sin que haya producido ninguna onda epidémica, en esta última temporada porque, a diferencia de la gripe, que es un virus estacional, "ha demostrado su capacidad para propagarse durante todo el año" debido a la aparición de nuevas variantes.

Durante el verano, aunque con un ligero repunte en las últimas semanas de julio y principios de agosto, la incidencia apenas ha sido de 64 casos por cada 100.000 habitantes en atención primaria (con los menores de 1 año y mayores de 70 con las mayores tasas), y de 1,7 en los hospitales, que aumentó significativamente en mayores de 70. Tasas muy inferiores a las del mismo periodo de 2024, cuando alcanzaron 179,8 y 5, respectivamente.

La gripe también ha circulado con intensidad baja este invierno, aunque tuvo un periodo epidémico más amplio que el anterior y por eso se produjeron más casos.

El pico en atención primaria fue de 141,3 casos por 100.000 habitantes, siendo el grupo mayoritario el de menores de 15 años; en hospitales fue de 7,9 hospitalizaciones. Fueron los mayores de 60 los que más ingresaron y fallecieron por gripe.

Así, las recomendaciones de vacunación para una y otra cambian por primera vez porque "no todos los grupos de población tienen los mismos riesgos de complicaciones en caso de padecer gripe o covid-19". Muchos coincidirán, en cuyo caso, como siempre, podrán ponerse ambas vacunas a la vez.

La campaña de las dos se iniciará la última semana de septiembre y durante el mes de octubre, aunque la vacuna de la covid puede administrarse en cualquier época del año tras una valoración individualizada.

Los grupos diana estarán organizados de la siguiente forma:

Gripe

- Por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer esta infección:

1. Personas a partir de 60 años.

2. Niños de entre 6 y 59 meses.

3. Personas a partir de 5 años y hasta 59 con condiciones de riesgo como ser internas en centros de discapacidad, residencias de mayores e instituciones cerradas o tener enfermedades como diabetes, obesidad, enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, inmunosupresión, cáncer, celiaquía, con implante cloquear o fumadores, entre otras muchas.

4. Embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio.

5. Personas de 5 a 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico.

- Para reducir el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales:

1. Personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados.

2. Trabajadores de servicios públicos esenciales, con especial énfasis en las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, servicios de protección civil.

- Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas con riesgo de complicaciones:

1. Personas que proporcionen cuidados domiciliarios y convivientes.

2. Personal y estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados, centros de menores, tanto de atención primaria como hospitalaria, así como personal de oficinas de farmacia.

- Otros grupos:

1. Personal de guarderías y centros de educación infantil.

2. Personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas o explotaciones avícolas, porcinas o de visones o a fauna silvestre.

Covid-19

1. Mayores de 70 años.

2. Personas con inmunosupresión.

3. Personas internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas.

4. Personas a partir de 12 años con inmunosupresión grave o pertenecientes a grupos de riesgo, como diabetes, obesidad, enfermedades crónicas cardiovasculares, enfermedad renal crónica en estadios 3, 4 y 5; hemoglobinopatías y anemias o hemofilia; receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples; enfermedad hepática crónica; enfermedades neuromusculares graves o trastornos que conllevan disfunción cognitiva.

5. Embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

El personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados y los convivientes o cuidadores de personas de riesgo podrán tener acceso a la vacunación como medida de protección personal.