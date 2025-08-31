Redacción Cataluña 31 AGO 2025 - 09:00h.

El 75% de las personas ingresadas el año pasado por gripe no estaban vacunadas

Alerta médica: una rara complicación de la gripe en niños puede ser mortal si no se trata a tiempo

BarcelonaLa nueva campaña de vacunación contra la gripe y el covid en Cataluña empezará el 22 de septiembre, priorizando a los colectivos más vulnerables: personas que viven en residencias, mayores de 80 años o más y mujeres embarazadas.

Como novedad, se adelanta a esa misma fecha la vacunación de los menores de cinco años, en este caso solo de la gripe, y también personal sanitario y sociosanitario, con la previsión de que la temporada de gripe podría adelantarse entre dos y cuatro semanas este año. A partir del 13 de octubre, la vacunación se abrirá al resto de grupos de población incluidos en la campaña.

Balance de la temporada anterior

El 75% de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) por gripe durante la pasada campaña no estaban vacunados. La vacunación contra la gripe y la covid-19 son esenciales para la protección frente a complicaciones de la población más vulnerable.

La incidencia estimada del virus de la gripe durante fue un 35,6% superior a la temporada anterior pero, en cambio, la gravedad fue menor. En el caso de la covid-19 se mantuvo a niveles basales. En cuanto a las dosis, el año pasado se administraron más de 952.000 dosis de vacuna contra la covid-19 y más de 1,4 millones de dosis de vacuna contra la gripe. En el antigripal se logró una cobertura del 66,4% en personas de 80 años o más; del 46,9% a partir de 60 años y de un 21,9% en menores de 60. En el caso de la covid-19, la cobertura fue del 56,5% en 80 o más; del 37,14% para personas a partir de 60 años y del 9,84% en menores de 60.

Ademas, durante la campaña pasada se hizo una prueba piloto en el sector sanitario del Barcelonès Nord y Maresme con el objetivo de mejorar las coberturas de vacunación, abordando especialmente la accesibilidad a la vacunación y el sistema de citación. Los resultados han sido positivos con un significativo aumento de las coberturas respecto a la temporada anterior.

Cataluña mantiene la indicación de vacunar a los mayores de 60 de la gripe y el covid-19, a diferencia de las pautas del Ministerio, que eleva la edad para el coronavirus a los 70 años.