A partir de cierta edad el cuerpo empieza a emitir 'avisos' que si se ignoran pueden convertirse en problemas mayores

¿Cómo perciben los mayores de 55 años su propia salud?: “Cuanto más van al médico, peor se valoran”

Cumplir 50 años hace tiempo que dejó de significar una renuncia a esos planes que tanto disfrutamos, pero no se puede obviar que a esta edad el cuerpo empieza a emitir 'avisos' que si se ignoran pueden convertirse en problemas mayores. Los chequeos médicos son siempre pertinentes, pero en esta fase vital se antoja esenciales. Pero ¿qué hay que revisar exactamente?

No se trata de encontrar problemas donde no los hay, sino de asegurarse de que el cuerpo sigue funcionando como debería. Según apunta Jimena Durán, experta en menopausia, en su cuenta de Instagram @benditas.hormonas, estos son los exámenes clave que hay que hacerse para detectar a tiempo lo que podría complicarse más adelante:

Dutch Test o panel hormonal completo

Las hormonas son como una orquesta sinfónica del cuerpo humano. Si un instrumento desafina, el conjunto se resiente inevitablemente. El panel hormonal permite evaluar el estado general de la orquesta. Es decir, cómo están funcionando los niveles de estrógenos, testosterona, progesterona, cortisol y melatonina, entre otros. Esto ayuda a detectar desequilibrios que puedan afectar la memoria, la energía, el sueño o el estado de ánimo.

Metabolismo y azúcar en sangre

El azúcar en sangre (glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, insulina) dice mucho sobre cómo se encuentra nuestro metabolismo. A partir de los 50 aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y de resistencia a la insulina, lo que afecta a peso, energía o inflamación. Detectar estas alteraciones a tiempo permite ajustar la alimentación, la actividad física y, si es necesario, el tratamiento.

Salud cardiovascular

Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en mujeres, y el riesgo aumenta a partir de la menopausia, por lo que el corazón también merece un chequeo extra. Aquí entran el perfil lipídico completo (colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos), la presión arterial y, en algunos casos, un electrocardiograma o pruebas más específicas si hay antecedentes.

Panel completo de tiroides

Una TSH "normal" no significa una función tiroidea óptima. Y la tiroides regula el metabolismo, la energía y hasta el estado de ánimo. A partir de cierta edad, los desajustes -hipotiroidismo o hipertiroidismo- se vuelven más frecuentes y ciertos síntomas como el cansancio, el aumento de peso o la falta de concentración suelen confundirse con 'cosas de la edad'. Un panel completo (TSH, T3, T4 libre y anticuerpos tiroideos -TPO, ANTI-TG-) ayudan a aclarar la situación.

Otros marcadores que no deben faltar

Más allá de los clásicos, hay nutrientes y minerales que marcan la diferencia en cómo envejecemos:

Ferritina: para saber cómo están las reservas de hierro.

para saber cómo están las reservas de hierro. Vitamina D : clave para los huesos, el sistema inmune y el estado de ánimo.

: clave para los huesos, el sistema inmune y el estado de ánimo. Vitamina B12: fundamental para la memoria y el sistema nervioso.

Magnesio y zinc: aliados del metabolismo, la energía y la inmunidad.

Una evaluación completa permite intervenciones más personalizadas y efectivas.

Cuando el cuerpo cambia, también lo hacen nuestras necesidades. Hacerse chequeos es una forma de conocernos mejor y una estrategia de prevención inteligente. Porque cuanto antes detectemos un desequilibrio, más sencillo será corregirlo.