Las personas con daltonismo perciben algunos colores de manera diferente, pero no todas las personas están diagnosticadas: con una pruba sencilla puedes saberlo

Hay personas que son daltónicas y no lo saben. No tienen un punto de comparación para conocer cómo "deberían" ver los colores, así que simplemente perciben el mundo de forma diferente sin notar una anomalía.

Suelen tener dificultad para distinguir entre los colores rojo y verde y, con menos frecuencia, entre azul y amarillo. Incluso en casos raros el daltonismo puede ser total (acromatopsia) y que la persona solo vea en blanco y negro o tonos de gris.

Se estima que en España hay cerca de dos millones de personas daltónicas, en concreto, uno de cada 12 hombres y una de cada 200 mujeres, cuya capacidad para discriminar los colores está reducida respecto a lo que ve la mayoría. El porcentaje de daltónicos a nivel mundial es de aproximadamente un 8% de la población masculina y un 0,5% entre la femenina.

¿Por qué sucede el daltonismo?

Según explica la Academia Española de Oftalmología en su página web "en la retina hay dos tipos de células que detectan la luz. Esas células se llaman bastoncillos y conos. Los bastoncillos solo detectan la luz y la oscuridad y son muy sensibles a los niveles bajos de luz. Los conos detectan los colores y están concentrados cerca del centro de la visión. Hay tres tipos de conos: unos detectan el rojo, otros el verde y otros el azul. El cerebro usa la información que envían los conos para determinar el color que percibimos".

"El daltonismo puede ocurrir cuando un tipo o más de conos están ausentes, no funcionan o detectan un color diferente de lo normal. El daltonismo leve ocurre cuando los tres tipos de conos están presentes, pero uno de ellos no funciona bien y detecta un color diferente de lo normal. El daltonismo grave ocurre cuando los tres tipos de conos están ausentes", indican.

Diferencias entre daltonismo genético y daltonismo adquirido

En la mayoría de los casos el daltonismo es congénito, por lo que la persona ya nace con él y suelen ser las madres las que transmiten esta afección al hijo. Generalmente perjudica a ambos ojos por igual, se mantiene estable a lo largo de toda la vida y salvo en la forma más grave, no afecta la agudeza visual.

En estos casos, los síntomas del daltonismo pueden ser desde leves, donde la persona no suele darse cuenta de la afectación, o más intensos. En la infancia algunos padres detectan que su hijo tiene una deficiencia cuando el niño está aprendiendo los colores.

En un menor número de casos, los problemas de la visión de color pueden aparecer por una enfermedad (diabetes, alzhéimer, párkinson, leucemia, etc.), traumatismo, efectos tóxicos de algunos medicamentos, una enfermedad metabólica o una enfermedad vascular.

"Los defectos de la visión de color causados por una enfermedad no se entienden tan bien como los defectos congénitos. El daltonismo debido a una enfermedad específica a menudo afecta cada ojo de manera diferente, y suele empeorar con el tiempo. La pérdida de la visión de color adquirida puede ser el resultado de daño a la retina o al nervio óptico", apuntan desde la Academia Americana.

¿Cómo puedo saber si tengo daltonismo?

Con una sencilla prueba puedes sospechar si eres daltónico desde el sillón de casa, aunque el diagnóstico lo debe confirmar un profesional de la oftalmología.

La prueba consiste en mirar un círculo que contiene puntos multicolores y en el medio un número. Las personas sin daltonismo podrán ver los números y formas entre los puntos. En caso de que tengas dificultad para reconocer el número es posible que tengas una deficiencia de color.

¿Existe cura?

Esta alteración en la visión no tiene cura y no existe tratamiento para el daltonismo congénito, ya que "generalmente no causa ninguna discapacidad apreciable". Existen gafas especiales que pueden ayudar a personas con formas comunes de daltonismo que confunden el rojo y el verde, aunque no ofrecen un verdadero equivalente de la visión de color natural.

"El efecto positivo de las gafas solo se obtiene mientras se estén usando. Las gafas no modifican de forma alguna los fotorreceptores de una persona, sus nervios ópticos ni su contexto visual para fijar el color", destacan desde la academia estadounidense.

Las formas adquiridas sí se pueden tratar, para ello "deberá tratarse la enfermedad subyacente o cambiar el medicamento que lo causó".