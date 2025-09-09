La futura ley antitabaco actualiza el régimen sancionador por saltarse la normativa: estas son las multas a las que se enfrentarán los padres

Aprueban el anteproyecto de la ley antitabaco: más zonas sin humo, cerco a los 'vapers' y prohibición para menores

Compartir







La futura ley antitabaco actualiza el régimen sancionador por saltarse la normativa: será una infracción leve, por ejemplo, que un menor fume o vapee, lo cual conllevará una multa de 100 euros que deberán asumir sus padres, mientras que las muy graves, como patrocinar cigarrillos electrónicos, alcanzarán los 600.000.

El anteproyecto aprobado este martes por el Consejo de Ministros amplía las zonas libres de humo a nuevos espacios como vehículos comerciales, piscinas, campus universitarios, estaciones de transporte público y terrazas de bares y restaurantes, entre otros exteriores.

Además, iguala las restricciones que pesan sobre el tabaco a sus productos relacionados, entre ellos los cigarrillos electrónicos, y prohíbe, por primera vez, el consumo de todos ellos a los menores de edad y no sólo la venta, como ocurre con la actual normativa. Saltarse cualquiera de estas prohibiciones conllevará una sanción, que el texto divide entre leves, graves y muy graves:

Las infracciones leves

Fumar o consumir productos relacionados, excluyendo bolsas de nicotina, en los lugares en que exista prohibición o fuera de las zonas habilitadas al efecto.

excluyendo bolsas de nicotina, en los lugares en que exista prohibición o fuera de las zonas habilitadas al efecto. No disponer o no exponer en lugar visible en los establecimientos en los que esté autorizada la venta los carteles que informen de la prohibición de venta de tabaco y productos relacionados a los menores de dieciocho años y adviertan sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco y productos relacionados.

en los que esté autorizada la venta los carteles que informen de la prohibición de venta de tabaco y productos relacionados a los menores de dieciocho años y adviertan sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco y productos relacionados. Que las máquinas expendedoras no dispongan de la preceptiva a dvertencia sanitaria o no cumplan con las características legalmente preceptivas.

legalmente preceptivas. No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición de fumar o consumir productos relacionados, excluyendo bolsas de nicotina.

o consumir productos relacionados, excluyendo bolsas de nicotina. La venta o comercialización de estos productos por menores.

de estos productos por menores. El consumo por menores. En este caso, responderán subsidiariamente los padres, madres, personas tutoras o guardadoras.

PUEDE INTERESARTE La reforma de la ley antitabaco prohibirá fumar en terrazas, marquesinas y patios de colegios

Las sanciones más graves

Habilitar zonas para fumar o consumir productos relacionados en establecimientos y lugares donde no esté permitida su habilitación o en los que existe prohibición de hacerlo.

relacionados en establecimientos y lugares donde no esté permitida su habilitación o en los que existe prohibición de hacerlo. La acumulación de tres infracciones por fumar en lugares prohibidos.

por fumar en lugares prohibidos. La comercialización, venta y suministro de cigarrillos y cigarritos no provistos de capa natural en unidades de empaquetamiento de venta inferior a 20 unidades, así como por unidades individuales, y hacerlo en donde no esté permitido.

y cigarritos no provistos de capa natural en unidades de empaquetamiento de venta inferior a 20 unidades, así como por unidades individuales, y hacerlo en donde no esté permitido. La entrega o distribución de muestras de cualquier producto del tabaco o productos relacionados, sean o no gratuitas.

o productos relacionados, sean o no gratuitas. La instalación o emplazamiento de máquinas expendedoras en lugares expresamente prohibidos o que estas suministren productos distintos al tabaco.

en lugares expresamente prohibidos o que estas suministren productos distintos al tabaco. La venta y suministro a distancia o procedimientos similares, excepto a través de máquinas expendedoras.

o procedimientos similares, excepto a través de máquinas expendedoras. La distribución gratuita o promocional, fuera de la red de estancos, de productos, bienes o servicios con la finalidad o efecto directo o indirecto de promocionar un producto del tabaco.

fuera de la red de estancos, de productos, bienes o servicios con la finalidad o efecto directo o indirecto de promocionar un producto del tabaco. Los descuentos.

La venta o entrega a personas menores de productos del tabaco y productos relacionados, así como sus dispositivos, o de productos que imiten productos del tabaco e induzcan a fumar o vapear, así como de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que los imiten y puedan resultar atractivos para los menores.

del tabaco y productos relacionados, así como sus dispositivos, o de productos que imiten productos del tabaco e induzcan a fumar o vapear, así como de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que los imiten y puedan resultar atractivos para los menores. Permitir a menores usar máquinas expendedoras y que éstas carezcan del mecanismo adecuado de activación o puesta en marcha por el titular del establecimiento.

y que éstas carezcan del mecanismo adecuado de activación o puesta en marcha por el titular del establecimiento. La distribución gratuita o promocional de productos, bienes o servicios con la finalidad o efecto directo o indirecto de promocionar un producto del tabaco o productos relacionados a menores.

bienes o servicios con la finalidad o efecto directo o indirecto de promocionar un producto del tabaco o productos relacionados a menores. La comercialización de bienes o servicios utilizando nombres, marcas, símbolos u otros signos distintivos ya utilizados para un producto.

marcas, símbolos u otros signos distintivos ya utilizados para un producto. La distribución gratuita en estancos de bienes y servicios relacionados exclusivamente con productos del tabaco o con el hábito de fumar o consumir productos relacionados o que lleven aparejados nombres, marcas, símbolos u otros signos distintivos que sean utilizados para los mismos.

exclusivamente con productos del tabaco o con el hábito de fumar o consumir productos relacionados o que lleven aparejados nombres, marcas, símbolos u otros signos distintivos que sean utilizados para los mismos. La comercialización de tabaco de uso oral.

No cumplir los requisitos reglamentariamente exigidos en materia de comunicación de la información por parte de los fabricantes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sanciones muy graves

La publicidad, promoción y patrocinio de tabaco y relacionados, así como de los dispositivos necesarios para su consumo, en todos los medios y soportes, incluidos los servicios de la sociedad de la información, salvo las publicaciones destinadas exclusivamente a los profesionales que intervienen en el comercio del tabaco.