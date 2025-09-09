Agencia EFE 09 SEP 2025 - 09:16h.

Universidades, instalaciones deportivas o vehículos comerciales pasan a ser considerados lugares de trabajo

El Gobierno rechaza imponer el empaquetado genérico y aumentar los impuestos

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de la ley antitabaco que equipara los cigarrillos electrónicos a los convencionales y prohíbe fumar y vapear en nuevos espacios sin humo, como las terrazas de hostelería, piscinas o marquesinas, pero que finalmente no introducirá el empaquetado genérico.

Así pues, el texto final del anteproyecto de la futura ley, a la que le queda aún una segunda vuelta por el Consejo antes de iniciar su andadura parlamentaria, define nuevos espacios libres de humo o amplía los existentes, de forma que, además de terrazas, piscinas y otros lugares públicos "de esparcimiento", universidades, instalaciones deportivas o vehículos comerciales, que pasan a ser considerados lugares de trabajo.

El texto, del que la ministra de Sanidad, Mónica García, dará cuenta en la rueda de prensa posterior a la reunión, establece además un perímetro de seguridad de 15 metros lineales alrededor de las zonas protegidas como instalaciones sanitarias, centros educativos o deportivos o parques infantiles en el que tampoco se podrá consumir ni tabaco ni sus relacionados, y limita su publicidad y patrocinio.

Empaquetado genérico

Lo que ha quedado excluido es el empaquetado genérico, una medida ampliamente reivindicada por las organizaciones de la lucha contra el tabaquismo pero sobre la que no ha habido acuerdo entre los socios del Gobierno; no obstante, el departamento que dirige Mónica García deja la puerta abierta a que pueda introducirse después en su tramitación parlamentaria.

Tampoco recogerá el incremento del precio a través del aumento de la fiscalidad en el que Sanidad llevaba meses negociando con el departamento de Hacienda, aunque en este caso no llegó a estar plasmado en ningún borrador.

Algo que han lamentado profundamente las organizaciones de la lucha contra el tabaquismo por su demostrada eficacia para reducir la prevalencia. Tanto el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) como la plataforma Nofumadores.org han censurado así que el Gobierno haya cedido a las presiones de la industria y el Ministerio de Sanidad haya desistido de ambas medidas.