Ángel Pueyo, experto medioambiental, también subraya el calor de los edificios y la ausencia de vegetación como grandes inconvenientes ante el cambio climático

El cambio climático en Europa: Barcelona, la tercera ciudad con más muertes por calor en verano

Dos de cada tres muertes atribuidas al calor histórico de este verano en nuestro país, con cifras que dejaron nuevos récords, fueron causa directa del cambio climático. Según una investigación británica sobre más de 850 localidades europeas, España, con 2.841 fallecimientos, es el país con mayor mortalidad después de Italia, con 4.597 decesos.

Los científicos calculan que la deforestación y el empleo de combustibles fósiles disparó los termómetros entre los pasados meses de junio y agosto hasta 3,6 grados de media, especialmente en las grandes ciudades.

Cada grado puede separar la vida de la muerte

Miquel Mas, médico especialista en geriatría en el Hospital Germans Trias, se pronuncia sobre los preocupantes datos de motalidad en España debido al calor: "Es incuestionable que los efectos del cambio climático desde el punto vista científico están presentes y los pronósticos son de empeoramiento".

Uno de los datos que más preocupa es que ocho de cada 10 fallecidos por circunstancias relacionadas con el cambio climático eran mayores de 65 años. Sobre este aspecto, el doctor Miquel Mas detalla: "Por diversos efectos, por presentar enfermedades crónicas no tienen tanta capacidad de adaptarse al calor como tienen otras poblaciones"

De este modo, Ángel Pueyo, del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA), señala algunas causas de esos fallecimientos, en concreto, habla de las características de los edificios, "que tienen una mayor cobertura o exposición y se calientan más". Además, destaca el asfalto y "la ausencia de vegetación".

Por otra parte, el médico Miquel Mas, especialista en geriatría del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, en Badalona (Barcelona), asegura que "es incuestionable que los efectos del cambio climático, desde el punto de vista científico, están presentes y las proyecciones son de empeoramiento".

Las personas mayores son más vulnerables, "tanto por presentar enfermedades crónicas" como por "no tener tanta capacidad de adaptación al calor", subraya el doctor. Por ello, cada grado de temperatura puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte de miles de personas.