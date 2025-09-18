Redacción Cataluña Europa Press 18 SEP 2025 - 03:00h.

BarcelonaBarcelona es la tercera ciudad europea en fallecimientos por calor extremo en Europa este verano debido al cambio climático detrás de Milán (1.634) y Roma (1.280), según un estudio del Imperial College London y la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Los países con más muertes estimadas por el cambio climático este verano son Italia (4.597), España (2.841), Alemania (1.477), Francia (1.444), Reino Unido (1.147), Rumanía (1.064), Grecia (808), Bulgaria (552) y Croacia (268). Mientras tanto, las capitales más afectadas han sido Roma (Italia), con 835 muertes estimadas; Atenas (Grecia), con 630; París (Francia), con 409; Madrid (España), con 387; Bucarest (Rumanía), con 360; Londres (Reino Unido), con 315; y Berlín (Alemania), con 140.

"Este estudio demuestra por qué es tan urgente la necesidad de dejar de quemar petróleo, gas y carbón. Hoy, con tan solo 1,3 grados de calentamiento, miles de personas ya mueren a causa de fenómenos meteorológicos intensificados por el cambio climático. Pero este siglo vamos camino de experimentar hasta 3 grados, lo que traería a Europa un calor estival más intenso y mucho más mortal", ha declarado la profesora de Ciencias del Clima Friederike Otto, del Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres.

Las personas mayores de 65, las más vulnerables

El trabajo también subraya que las personas mayores de 65 años son las más vulnerables al calor, y es que representan el 85 por ciento del exceso de muertes, algo de especial relevancia si se tiene en cuenta el envejecimiento de la población europea y que el continente es el que "más rápido" se calienta.

"Esto amenazará la vida de las personas mayores y sobrecargará los sistemas de salud. Se necesitan políticas para que las ciudades sean más resilientes al calor extremo, afirman los investigadores", han recalcado los investigadores, quienes han recordado que el 70 por ciento de la población europea vive en ciudades, que suelen tener una media de entre 4 y 6 grados más de temperatura que las zonas rurales.

Ligeros aumentos del calor pueden causar muchas muertes

Los investigadores también han subrayado que incluso unos "pocos grados adicionales" pueden causar "grandes aumentos repentinos" de fallecimientos, principalmente por la exposición de personas vulnerables a temperaturas superiores a las que están acostumbradas a aguantar.

En ese sentido, han detallado que entre junio y agosto de este año se ha registrado un incremento de 0,9 grados por encima de la media de la serie 1990-2020, lo que la convierte en la cuarta temporada de verano más cálida. Además, han estimado que las temperaturas veraniegas en Europa son entre 1,5 y 2,9 grados superiores a las que habrían sido en un clima 1,3 grados más frío, sin el aumento del calor provocado por la quema de combustibles fósiles.

"Puede que no parezca mucho, pero nuestro estudio demuestra que cambios en el calor estival de tan solo unos pocos grados pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. Es otro recordatorio de que el cambio climático no es un problema que podamos abordar en el futuro", ha insistido la investigadora del Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres, la doctora Clair Barnes.