Antoni Mateu 23 SEP 2025 - 08:45h.

La administración Trump ha anunciado que la toma de Paracetamol durante el embarazo se asocia con el autismo, a pesar de que la ciencia lleva negando esta correlación desde hace años

Donald Trump, sobre el consumo del paracetamol en el embarazo: “En Cuba no lo toman y prácticamente no tienen autismo”

Uno de los fármacos más extendidos del mundo, el paracetamol, y que además no requiere de receta médica, vuelve a estar en el ojo del Huracán. La administración del gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos, acaba de anunciar que existe una correlación entre la toma de este durante el embarazo y el autismo. No es la primera vez que este compuesto salta a la palestra como diana cuando se habla de autismo. Pero, sin embargo, la ciencia desmiente esta atribución. ¿Qué dicen las voces expertas en España? ¿Qué es lo que desencadena el autismo en el embarazo? ¿Por qué ahora Trump hace pública esta errónea afirmación?

El Tylenol, el centro de todas las miradas

Paracetamol es el nombre del compuesto activo. Sin embargo, alrededor del mundo, este se vende bajo numerosas marcas comerciales, ya que se trata de un medicamento genérico y, al carecer de patente, se puede producir libremente. En este nuevo episodio de la particular lucha contra el autismo de Trump, el anuncio se centra en la marca Tylenol, que es la que cuenta con más cuota de mercado en los EEUU --y que se comercializa desde 1955--.

Sin embargo, aunque el paracetamol sea el nuevo protagonista, no es la primera vez que miembros del gobierno de Trump alimenta bulos sobre el autismo. Ya en el pasado mes de abril, el Secretario de Sanidad de EEUU, Robert F. Kennedy Jr., dijo que "el autismo es causado por una toxina ambiental", aunque sin especificar cuál era. Ahora bien, ¿qué hay detrás de la ingesta de paracetamol durante el embarazo? ¿Se puede tomar durante el embarazo? ¿Existen riesgos?

¿Es seguro tomar paracetamol estando embarazada?

El Ministerio de Sanidad en España dispone de un estudio publicado --Manejo de fármacos durante el embarazo-- al respecto. Al respecto del compuesto, explican que este se trata del "fármaco de elección general". Sin embargo, no se menciona su relación con el autismo, y sólo se desaconseja durante la gestación "en tratamientos prolongados con dosis elevadas por la posibilidad de alteración en la función renal fetal".

Aunque más allá del propio compuesto, el embarazo es un estado físico que requiere especial atención y cuidados. En este sentido, cualquier tipo de medicación --en aras de evitar potenciales riesgos-- "debe ser antes consultada a los especialistas". Así lo explica la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFyC), quiénes también exponen que, "durante el embarazo, todos los medicamentos tienen que estar en constancia del médico. Del mismo modo, tampoco se debe fumar, ni tomar bebidas como el alcohol, ni otras drogas". En ningún momento se menciona el autismo, ni tampoco la relación de causalidad que claman desde EEUU.

¿Causa autismo el paracetamol?

La Agencia Científica SINC se hizo eco, también en su momento, al respecto de la causalidad entre paracetamol y autismo. Explican que se llevó a cabo un estudio --con una muestra de más de 2,4 millones de niños nacidos en Suecia entre 1995 y 2019-- que contradecía anteriores hallazgos que clamaban por una posible relación entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y el desarrollo de TDAH (Trastorno de déficit de atención e hiperatividad) y TEA (Trastornos del Espectro Autista).

"Los autores no observaron un aumento del riesgo al comparar hermanos cuando uno de ellos había estado expuesto al paracetamol en el útero antes del nacimiento y el otro no", concluyen.