La Aemps retira las cremas 'Lemon', 'Proaegis' y 'Dermasa' por contener principios activos con acción anestésica local

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha retirado del mercado las cremas 'Lemon', 'Proaegis' y 'Dermasa' que se comercializan como cosméticos, pero contienen principios activos con acción anestésica local que les confiere la condición de medicamentos y pueden ocasionar daños a la salud.

En un comunicado, la Aemps, dependiente del Ministerio de Sanidad, informa de que, según el análisis de su laboratorio oficial de control, estas cremas contienen lidocaína, prilocaína y tetracaína, principios activos con acción anestésica local, que pueden provocar reacciones en la zona de aplicación como eritema, edema o prurito, y cuando alcanzan concentraciones suficientemente elevadas pueden ocasionar metahemoglobina, un trastorno en la hemoglobina que se acumula en la sangre y no puede transportar oxígeno a los tejidos.

El riesgo de estas cremas depende del tiempo de exposición y el estado de la piel. La absorción y los problemas pueden ser más significativos cuando se utilizan sobre mucosas o piel dañada, como ocurre durante procedimientos de tatuajes o maquillaje permanente (micropigmentación de labios o diseño de cejas pelo a pelo, entre otros).

Pueden ocasionar graves daños para la salud

La Aemps ha detectado un aumento en la promoción de cremas anestésicas ilegales destinadas a su uso en procedimientos estéticos, como microblading o fotodepilación, así como en la preparación de la piel antes de realizar tatuajes.

Estos productos también se promocionan en sitios web fraudulentos y redes sociales, lo que agrava el riesgo para los consumidores. Ante esta situación, la Agencia recomienda no utilizar estas cremas debido a la posibilidad de sufrir efectos adversos graves y recuerda que estas sustancias no figuran en sus etiquetados, "ocultando al consumidor su verdadera composición y, por tanto, incrementando el riesgo de ocasionar graves daños para la salud".