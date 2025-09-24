Miguel habla y toca el piano mientras le realizan una cirugía cerebral en Córdoba

En el Hospital Cruz Roja en Córdoba han sido capaces de realizar una cirugía cerebral con el paciente despierto

El hecho de que Miguel fuera músico permitió hacer un más riguroso control quirúrgico

"Casos como el de Miguel dan sentido más si cabe a nuestra labor". Son las palabras del equipo médico que le ha tratado en el Hospital Cruz Roja en Córdoba. Ellos han sido capaces de realizar una cirugía cerebral con el paciente despierto. No solo eso, Miguel, músico profesional, fue capaz de hablar y tocar el piano durante la hora y media que estuvo despierto en la extirpación de su tumor cerebral. El hecho de que Miguel fuera músico permitió hacer un más riguroso control quirúrgico, aportando información valiosa para garantizar que la resección del tumor no comprometiera capacidades esenciales.

El cirujano Cristóbal Blanco explica este hito. "En el mes de mayo intervenimos a Miguel. Él tenía una lesión cerebral que tenía que ser extirpada. Lo hicimos estando despierto".

¿El motivo? "Necesitábamos monitorizar su lenguaje y su movimiento. Nuestra neurofisióloga Mercedes monitorizaba cada señal y cada onda cerebral, nuestro anestesista Oscar, lo sedaba y mantenía su estado de alerta sin que su cerebro sufriera. Junto a nuestro equipo de neurocirujanos y enfermeras pudimos extraer la lesión sin ningún tipo de secuela. Gracias a ellos podemos decir que hemos ofrecido calidad de vida con tiempo de vida y gracias a Miguel, nuestra héroe, que está contento, podemos asegurar que fue una cirugía de éxito y su lenguaje y su movimiento había sido preservado".

Este procedimiento, realizado por primera vez en un hospital privado de Córdoba, está considerado como una de las técnicas más avanzadas en neurocirugía y permite intervenir lesiones en áreas críticas del cerebro minimizando el riesgo de secuelas neurológicas.

La operación fue dirigida por el Dr. Cristóbal Blanco, neurocirujano, acompañado de un equipo multidisciplinar de profesionales de neurocirugía, Dr. Andrés de la Riva y Dra. Eva Negro; de Neurofisiología, Dra. Mercedes Álvarez; de Anestesiología, Dr. Óscar Juárez; de Cuidados intensivos, Dra. Rosa Díaz; de Enfermería especializada en quirófanos, Pilar Díaz (instrumentista), Belén Reina y María Ramírez, así como de Francisco Ruiz, celador.

Tras la operación, Miguel permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y, posteriormente, ingresado durante varios días hasta recibir el alta.