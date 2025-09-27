El Hospital Cruz Roja de Córdoba ha operado de un tumor cerebral a un hombre mientras toca el piano

Miguel habla y toca el piano mientras le realizan una cirugía cerebral en Córdoba

CórdobaEl Hospital Cruz Roja de Córdoba ha llevado a cabo una operación casi innovadora con la que han intervenido a Miguel, un hombre que padecía un tumor cerebral. Lo más sorprendente de esta cirugía ha sido que el paciente ha estado tocando el piano mientras le realizan la operación cerebral.

Los profesionales médicos de este centro cordobés realizaron esta intervención para que el paciente fuese capaz de hablar y tocar el instrumento durante la hora y media que duró la operación del tumor cerebral. Es una de las técnicas más avanzadas en neurocirugía y esto les permite a los médicos y sanitarios que se encontraban bajo la dirección del doctor Cristóbal Blanco monitorizar el lenguaje y el movimiento del paciente intervenido.

El paciente, despierto y tocando el piano

El planteamiento de llevar a cabo esta operación llegó cuando, tras el diagnóstico de Miguel, se comprobó que el tumor cerebral que padecía este paciente estaba localizado en una zona del cerebro muy delicada, justo entre las áreas encargadas del lenguaje y de la motricidad fina.

Estas zonas del cerebro son muy críticas ya que si se dañan, pueden producirse pérdidas importantes en la capacidad de hablar, de mover partes del cuerpo, o de coordinación.

Por eso y para minimizar el riesgo de daño neurológico, el equipo del Hospital Cruz Roja de Córdoba decidió emplear una técnica avanzada y operar al paciente consciente durante parte de la intervención.

De esta forma, Miguel podía colaborar tocando el piano y conversando con los médicos, lo que permite monitorizar “en tiempo real” el estado de esas funciones críticas.

La coordinación del equipo médico, clave para que Miguel fuese operado de forma exitosa

En la operación participaron neurocirujanos, anestesistas, neurofisiólogos y enfermería especializada.

Hay que destacar que parte de la dificultad de esta operación se encuentra en el trabajo que deben coordinar desde el equipo de anestesia, neurofisiología y neurocirugía para mantener a Miguel sedado lo justo y despierto en los momentos clave. Es decir, mantener al paciente en todo momento en un modo seguro.

El objetivo del equipo médico era extraer el tumor sin afectar el habla, la motricidad ni la coordinación, disminuyendo al máximo el riesgo de secuelas. Afortunadamente, la operación fue exitosa y el tumor que tenía Miguel en su cerebro fue extirpado sin secuelas neurológicas aparentes.

Es decir, Miguel conserva su capacidad de hablar y de movimiento gracias a la laboriosa operación que realizó todo el equipo del Hospital Cruz Roja de Córdoba y ya ha recibido el alta médica.