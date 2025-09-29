Este 29 de Septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón

Los hábitos de vida saludable pueden ayudar a evitar enfermedades cardiovasculares

Este 29 de Septiembre es el Día Mundial del Corazón, una jornada que recuerda la importancia de cuidar este órgano que no descansa en toda nuestra vida. Por ello, es importante conocer y cuidar nuestro corazón, que a menudo no le damos la atención y la importancia que se merece.

Para hablar de este órgano tan importante, en Informativos Telecinco hemos entrevistado al doctor José Guerra, cardiólogo en el Hospital Sant Pau de Barcelona.

Cómo evitar muertes por enfermedades cardiovasculares

Sobre cómo podemos evitar las muertes por enfermedades cardiovasculares, el doctor es directo y señala los hábitos de vida como factores claves: "Lo que es muy importante son los hábitos de vida, que son la mejor acción que podemos tomar a nivel individual para evitar enfermedades cardiovasculares. Me refiero a una dieta sana, a la práctica de actividades deportivas, evitar fumar, evitar el alcohol, y es algo que podemos hacer nosotros personalmente", explica.

Respecto a qué momento se está viviendo actualmente en cardiología y hacia dónde avanza la investigación, el doctor es optimista: "El paradigma de la enfermedad vascular ha cambiado totalmente", detalla. Así, el conocimiento de la enfermedad ha ido a más, conociendo cada vez más las causas médicas detrás de las afecciones. También han mejorado los tratamientos farmacológicos e intervencionistas, que mejorarán el pronóstico general de los pacientes, argumenta.

¿Con qué mensaje debemos quedarnos este Día Mundial del Corazón?: El mensaje del doctor es claro: "Nos tenemos que cuidar. Comer bien, evitar exceso de alcohol y evitar fumar, y en general, no hace falta tener grandes conocimientos, con que todos pensemos un poco en nuestra salud y hagamos hábitos que nos parecen saludables, probablemente estemos acertando para mantener sano nuestra corazón".