El proceso de envejecimiento cerebral abre la puerta a células inmunitarias defectuosas precursoras de patologías como alzhéimer y tumores cerebrales

Un estudio del Hospital Universitario 12 de Octubre revela que unas células del sistema inmune predisponen a sufrir patologías como Alzheimer y tumores cerebrales justo a partir de los 57 años, debido a la disfunción de la barrera hematoencefálica que protege el Sistema Nervioso Central.

Esta disfunción estaría causada por el proceso de envejecimiento cerebral que experimenta cambios significativos a esa edad, abriendo la puerta a células inmunitarias defectuosas, ha indicado el centro hospitalario en un comunicado.

Puerta abierta a nuevas estrategias contra el alzhéimer o los tumores cerebrales

El trabajo, publicado en 'Ebiomedicine', sugiere que actuar sobre estas vías podría ofrecer estrategias terapéuticas para mitigar las patologías del Sistema Nervioso Central asociadas al envejecimiento y caracterizadas por neuroinflamación tóxica y disfunción de las células mieloides.

En concreto, los análisis moleculares revelaron que tanto la disfunción de la barrera, cuya función es proteger al sistema nervioso del paso de sustancias nocivas, como la integridad de las conexiones neuronales están alterados en el envejecimiento cerebral y son responsables de la progresión de la Enfermedad de Alzheimer y los tumores cerebrales.

"Identificamos procesos de envejecimiento inmunológico caracterizados por un desequilibrio en las señales inflamatorias en la barrera protectora, lo que promueve la entrada al cerebro de células inmunitarias defectuosas, ha apuntado el investigador Ricardo Gargini, del departamento de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre y del Instituto de Investigación i+12

Estas células llamadas mielodes supresoras TREM2+/TIM3+ impulsan la capacidad de los tumores de no ser detectados y eliminados por el sistema inmunitario en el cerebro, favoreciendo así el desarrollo de estas enfermedades. "Hemos observado que el pico más alto de estos cambios significativos en el proceso de envejecimiento se produce a los 57 años", explica el experto.

"En el caso de los gliomas, los datos hablan de una supervivencia de 1.525 días cuando la disfunción de la barrera hematoencefálica es alta, frente a una supervivencia de 4.084 para pacientes con disfunción baja de la barrera hematoencefálica", ha concretado.

La coautora del estudio, Berta Segura, también del departamento de Anatomía Patológica y del Instituto de Investigación i+12, ha indicado que "la reactivación del sistema inmunológico envejecido con anticuerpos contra TIM3 podría prevenir el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer y los tumores cerebrales".

El estudio utiliza técnicas de secuenciación masiva, herramientas bioinformáticas y una cohorte de pacientes con glioma y enfermedad de Alzheimer, así como modelos animales para analizar la disfunción de la barrera hematoencefálica y la pérdida neuronal.