14 JUN 2025

En su nuevo libro 'Crecer sin envejecer', Pazos desmonta algunos mitos del envejecimiento y da claves para llegar más sanos a esta etapa

Ana María Cuervo, codirectora del Instituto Einstein de Nueva York: "Se pueden hacer cosas para ralentizar el proceso de envejecimiento"

España es uno de los países con más longevidad de Europa. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría en 2073 los 86,0 años en los hombres y los 90,0 en las mujeres, con una ganancia de 5,6 y de 4,3 años, respectivamente, respecto a los valores actuales. Además, el porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 20,4% del total, alcanzaría un máximo del 30,5% en torno a 2055. En 2074 este porcentaje se situaría en el 30,3%. Por su parte, y de mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia también alcanzaría un máximo en torno a 2052 (del 75,3%), para ir bajando paulatinamente a partir de entonces, hasta el 73,9% en 2074..

Teniendo estos datos en cuenta, una de las prioridades sociales es llegar a la vejez con salud, y para ello es importante el camino hasta llegar a ella. Por tanto, quizá hay que preguntarse si el tipo de vida que llevamos actualmente nos ayudará a llevar o no una vejez saludable llegado el momento. Sobre esto ha escrito un libro Tamara Pazos, bióloga que actualmente investiga en su tesis doctoral cómo la divulgación científica puede prevenir riesgos para la salud.

Es autora de 'La biología aprieta, pero no ahoga' y del bestseller 'Este libro te hará vivir más (o por lo menos mejor)', ambos publicados por Paidós. Pero, sobre todo, es experta en envejecimiento. En este sentido, 'Crecer sin envejecer (o casi)' (editorial Paidós) nos acerca precisamente a los mitos más difundidos sobre el envejecimiento. En su nuevo libro explica cómo factores como el estilo de vida, el acceso a la sanidad, las condiciones socioeconómicas y los factores ambientales afectan al proceso de envejecimiento y la calidad de vida.

Pregunta: ¿Por qué unas personas llegan vitales a los 70 y otros sufren antes los efectos del tiempo? ¿Qué es lo que hacen bien?

Respuesta: Sabemos que el 20% de lo que afecta a la velocidad a la que envejecemos está relacionado con el material genético con el que nacemos, por lo que tendría bastante parte de componente hereditario, una suerte ya echada. Sin embargo, la mayor parte del envejecimiento, el otro 80%, está relacionada con el contexto y lo que le pasa a ese ADN. Lo que están haciendo bien (o les está haciendo bien) a las personas más longevas es un contexto en el que su sistema inmune está fortalecido por múltiples factores y puede trabajar reparando nuestro cuerpo y protegiéndolo.

P: ¿Cómo envejece nuestro cuerpo? ¿Qué podemos hacer para envejecer de una forma saludable?

R: La replicación celular es uno de los mecanismos que condiciona el envejecimiento de los órganos y de nuestro cuerpo. Las células se replican sin parar para reemplazar a las que ya están un poco viejas y mantener el buen funcionamiento y vitalidad del organismo. Sin embargo, este mantenimiento es caro en concepto de pagar la vitalidad con errores las instrucciones celulares. Cada vez que una célula se replica tiene que copiar su material genético para pasarlo a sus células hijas. Cuantas más veces se replican las células, más posibilidades hay de que existan errores en esa formación que más adelante deterioren el funcionamiento celular y, poco a poco, ocurra ese declive que llamamos envejecimiento.

El compromiso del funcionamiento del sistema inmune afecta mucho a cómo pasan los años por nosotros, ya que es el principal encargado de vigilar nuestro cuerpo, detectar amenazas y eliminarlas. Estas amenazas pueden ser tanto agentes infecciosos, como heridas o errores en el ADN celular. Si el sistema inmune no está en forma no podrá eliminar esas células problemáticas.

P: ¿Qué tipo de deporte o ejercicio está recomendado para gente mayor? ¿De qué edades estamos hablando?

R: No se conoce ninguna pauta general que no recomiende ejercicio a partir de una determinada edad. Realmente, siempre y cuando el cuerpo y la salud lo permitan, todos los deportes son adecuados para mantenerse sanos y vitales. Muchas veces, el problema se enfoca socialmente por asumir que llegados a cierta edad ya no podemos tener ciertas habilidades. Incluso si nunca se ha entrenado o practicado deporte, cualquier edad es buena para empezar. Eso sí, asesorados por profesionales de la salud y el entrenamiento personal.

P: ¿A qué edad el cuerpo empieza a envejecer más rápido? ¿Cuáles son aquellos signos a los que hay que prestar más atención?

R: Podemos entender el envejecimiento a nivel social o biológico. La segunda cuestión es la que me compete más. y en ese sentido el envejecimiento ocurre cuando nuestras células se multiplican. Desde que nacemos estamos envejeciendo porque nuestras células se replican para reemplazar a las que ya no funcionan bien. Hay periodos en los que las células se replican mucho más rápido y podríamos decir que eso son etapas de crecimiento, pero también de envejecimiento, muy rápidas.

Paradójicamente la infancia, la adolescencia y el embarazo son periodos en los que las personas experimentan aumentos en el ritmo de trabajo de la hormona de crecimiento que está muy asociada al envejecimiento. Cuando ya somos mayores hay algunos cambios hormonales que agudizan el declive y retrasan la capacidad de replicación de las células. Esto nos restará vitalidad y vigor, pero hará que el cuerpo dure más años con consumos más bajos de energía. Si mantuviésemos el ritmo celular de la adolescencia o juventud nuestro cuerpo duraría mucho menos.

P: ¿Cuáles son las claves para mantener una buena memoria según la neurociencia?

R: Desde que nacemos, según el contexto en el que lo hagamos, tenemos la oportunidad de cuidar el cerebro y entrenarlo para que llegue a la tercera edad de forma resiliente. Lo que se genera en ese proceso es la reserva cognitiva que supone partes del cerebro más densas en neuronas e interconexión entre ellas. Esto hará retrasar los síntomas de una enfermedad neurodegenerativa cuando ésta nos ataque y que su progresión sea mucho más lenta. Una buena memoria la conseguiremos enriqueciendo social y culturalmente nuestro entorno, además de practicar actividad física.

P: ¿Qué es la plasticidad cerebral y cómo se consigue?

R: La plasticidad cerebral es la capacidad que tienen las neuronas para asumir las funciones de neuronas vecinas que, por algún motivo, no están haciendo. También es la capacidad de deshacer conexiones con unas neuronas y establecerlas con otras según las demandas y estímulos del entorno. Por suerte, esta es una habilidad que tiene nuestro sistema nervioso y que simplemente podemos estimular exponiéndose a diferentes estímulos, estableciendo nuevos aprendizajes o involucrándose con fisioterapeutas y/o terapeutas ocupacionales cuando hay que rehabilitar una función después de una lesión.

P: Últimamente se habla mucho de la sarcopenia, de la pérdida de masa muscular. ¿Cómo se puede prevenir?

R: Es muy importante conservar una buena proporción de masa muscular con la edad porque el músculo tiene propiedades necesarias para el metabolismo. No solo nos permite mantener agilidad, movilidad y autonomía, sino que cuando nos movemos los músculos al contraerse segregan sustancias con propiedades beneficiosas para el organismo. Estas moléculas se llaman exerquinas y tienen capacidad de mejorar el metabolismo de grasas, propiedades antiinflamatorias y de mejora de funcionamiento del sistema inmune. Además las exerquinas llegan a nuestro cerebro y pueden modular la función cognitiva y mejorar el estado de ánimo.

P: Hablas en el libro del envejecimiento de la piel y de cómo hay que protegerse del sol. ¿C ómo deberían tomar el sol las personas mayores? ¿Existe mucha diferencia con la protección que debe aplicarse a la gente joven?

R: En lo referente a la piel la recomendación es la misma. Protector solar y evitar tomar el sol en horas centrales del día ya que, a pesar de estar protegidos, la radiación es muy intensa y aumentará la probabilidad del daño celular fruto de la radiación ultravioleta. Sin embargo, si hablamos de exposición solar, en las personas mayores tenemos que tener en cuenta la vulnerabilidad de su sistema cardiovascular a la deshidratación y golpes de calor. Nos puede pasar a cualquiera, pero en el caso de las personas mayores, aumenta el riesgo.

P: ¿Qué diferencias hay entre envejecer en una zona rural a una zona urbana? ¿Cómo afecta en la salud de los mayores?

R: Si nos fijamos en el entorno en el que vivimos lo que más va a impactar en la salud y longevidad es la facilidad de acceso a vida social activa, espacios que promuevan desplazarse a pie y hacer deporte, zonas verdes y ausencia de contaminantes en el ambiente. Estas condiciones pueden darse tanto en zonas rurales como urbanas si nos ocupamos de que los espacios públicos estén diseñados pensando en la salud y prosperidad de las personas. En las personas mayores, lo que más debería preocuparnos es la soledad porque es una pieza clave en el resto del declive. Las relaciones sociales y vínculos estrechos refuerzan la autoestima y la motivación por participar activamente en el grupo. Esto conllevará más entrenamiento de habilidades cognitivas y un mejor pronóstico frente a enfermedades neurodegenerativas. Además, vivir en familia o grupo está asociado a menos sedentarismo y una alimentación más variada y saludable.