Celia Molina 01 OCT 2025 - 11:22h.

‘Nos lo tomamos a pecho’ es el lema de la nueva campaña de concienciación sobre el cáncer de mama que ha creado la AECC

Tres mujeres, tres formas de sobrellevar el cáncer de mama: "La actitud positiva no hace que se venza la enfermedad"

Compartir







El próximo 19 octubre, la Asociación Española contra el Cáncer celebrará, un año más, su Día Mundial contra el Cáncer de Mama. De cara a la campaña que la entidad lanza anualmente, esta vez, los profesionales se han hermanado con las mujeres que sufren o han sufrido la enfermedad y sus familiares, a quienes han dado un total papel protagonista. Bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho', el emotivo spot se centra en el mensaje que los seres queridos de las pacientes quieren dar a sus madres, esposas, hermanas o amigas.

De ahí, han salido profundas confesiones que todos ellos se toman "muy a pecho" como: "Me tomo a pecho la angustia, el estrés y la ansiedad que os acompañan. Perdonad cuando no sabemos qué deciros”. “Me tomo a pecho que, a pesar del miedo que pasabas, muchas veces eras tú la que nos animabas a todos”. “Me tomo a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo. Te admiro porque siempre eliges levantarte”, son algunos de los testimonios que han hecho llorar a las pacientes y supervivientes. Todo ello con la intención de poner el foco en lo que las mujeres afectadas quieren expresar: que su entono "no las entiende", que los médicos "minimizan el impacto" y que las campañas mediáticas "simplifican" lo que supone convivir y sobrevivir al cáncer de mama.

"Perdonad cuando no sabemos qué deciros”

Según los datos de la AECC, el 24% de los diagnósticos de cáncer de mama se produce en mujeres menores de 50 años y, aunque gracias a la investigación la supervivencia media es de un 85%, es necesario hacer un llamamiento a toda la sociedad, desde la atención sanitaria hasta las instituciones públicas, para poder dar respuesta a las pacientes y supervivientes que conviven con las secuelas de la enfermedad.

PUEDE INTERESARTE Judit Giró, la española creadora de un método para detectar el cáncer de mama sin salir de casa

Entre sus inquietudes más relevantes, según los datos que aporta el Observatorio del Cáncer, está el profundo miedo a la recaída: casi el 65% tienen miedo con frecuencia a que el cáncer reaparezca, el 57% dice estar preocupadas por su aspecto físico debido al cáncer y sus tratamientos y el 36% dice tener mala calidad de vida.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En cuanto a su salud sexual, el 46% de las supervivientes declara sentirse molesta por ser incapaces de mantener relaciones sexuales con la frecuencia deseada y el 55% continúa evitando la actividad sexual debido al impacto emocional, pero también por los efectos secundarios de los tratamientos, como la sequedad vaginal, el dolor durante las relaciones o los cambios hormonales. A este respecto, Teresa, que fue diagnosticada de cáncer con tan sólo 27 años, ha hecho un vídeo añadido a la campaña en el que afirma que "enfrentarse al sexo sin uno o los dos pechos o sin los pezones puede ser muy complicado", recalcando los cambios físicos que sufren las mujeres que deben someterse a una mastectomía para salvar su vida.

El profundo miedo a la recaída

Además, 1 de cada 4 mujeres tiene o tuvo problemas económicos durante el proceso de la enfermedad, un aspecto que se agrava en las mujeres más jóvenes. En general, se sienten presionadas por los mensajes de autoexigencia de la sociedad. Algo que señala especialmente Sara, una paciente de cáncer de mamá que no esta de acuerdo con el manido mensaje que muchas veces se traslada: el de que con fuerza y una actitud positiva, se puede vencer al cáncer. "Por culpa de se mensaje, cuando yo tuve metástasis, me sentí culpable", ha afirmado también en un vídeo, como si ella hubiera hecho algo mal.

Sin embargo, también coinciden en que, en ocasiones, se sienten fortalecidas porque el cáncer les hace replantearse prioridades y, en muchos casos, descubrir una versión mejorada de sí mismas. “Me tomo a pecho que la vida nos obligara a pararnos en seco para recodarnos en seco para recordarnos que lo prioritario es vivir”, declaran en el vídeo de la campaña.

Más de 20.000 pacientes recibieron apoyo en 2024

Según los datos de la AECC, durante el año 2024, casi 36.000 personas fueron diagnosticadas en España con un cáncer de mama, un 1% son hombres. La Asociación Española contra el Cáncer atendió, en el mismo periodo, a un total de 23.357 personas afectadas por el cáncer de mama, de las cuales 20.080 eran pacientes y 3.285, familiares o personas cercanas. De las pacientes, el 64% estaba en tratamiento activo cuando recibió el apoyo de la Asociación. Entre las pacientes atendidas, un 67% recibió atención psicológica; un 39%, atención social y un 25% orientación médica y atención centrada en la salud y rehabilitación, como fisioterapia, nutrición o ejercicio físico oncológico.