El trabajo a turnos prolongado, especialmente el nocturno, se ha vinculado con alteraciones en los ritmos circadianos, el metabolismo y la secreción hormonal, lo que repercute en el estilo de vida y en la salud de los empleados.

Diversos estudios ya habían asociado esta modalidad laboral con un incremento en la probabilidad de sufrir enfermedades crónicas, como problemas cardiovasculares, síndrome metabólico o trastornos psicológicos. Ahora, una nueva investigación aporta evidencia de su relación con la salud renal.

Un 15% más de riesgo en los riñones

Un estudio de la Universidad Sun Yat-sen (China) revela que los trabajadores por turnos presentan un 15% más de riesgo de sufrir cálculos renales. El efecto es más notable en empleados jóvenes y en aquellos con menor nivel de trabajo físico. Factores como el índice de masa corporal (IMC), la hidratación y los hábitos de vida influyen de manera decisiva en esta patología.

Los resultados, publicados en Mayo Clinic Proceedings (Elsevier), destacan la necesidad de ampliar las medidas de prevención de litiasis renal a los empleados con horarios rotativos. Para llegar a esta conclusión, se analizaron los datos de más de 220.000 personas del Biobanco del Reino Unido durante un seguimiento medio de 13,7 años.

El primer estudio que examina este riesgo

"Este es el primer estudio de cohorte poblacional que evalúa exhaustivamente cómo los distintos patrones de trabajo por turnos contribuyen al riesgo de cálculos renales", explica el investigador principal, Yin Yang, del Departamento de Epidemiología de la Universidad Sun Yat-sen. "Encontramos que el trabajo por turnos se asocia con un mayor riesgo de eventos de cálculos renales; una asociación que está parcialmente mediada por varios factores del estilo de vida, como el tabaquismo, el sueño, la ingesta de líquidos y el IMC".

Los científicos también observaron que quienes llevaban más tiempo trabajando a turnos presentaban un riesgo algo menor, lo que podría reflejar un fenómeno de “trabajador sano” o cierta adaptación con los años, aunque recomiendan seguir investigando.

Una enfermedad prevenible

La litiasis renal es una de las patologías urológicas más comunes y prevenibles, con una prevalencia global estimada entre el 1% y el 13%. Además, se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedad renal crónica, insuficiencia renal y complicaciones cardiovasculares.

¿La solución? Mejorar los hábitos de vida

"Nuestros hallazgos llegan en un momento en que el efecto del trabajo a turnos en la salud urológica es una prioridad urgente a nivel mundial. Fomentar hábitos de vida saludables entre los trabajadores a turnos podría tener un impacto significativo en su salud urológica", concluye el doctor Yang.

En este sentido, los expertos sugieren integrar programas de promoción de la salud en el ámbito laboral que refuercen la importancia de mantener un peso adecuado, aumentar la ingesta de líquidos, mejorar la calidad del sueño, reducir el sedentarismo y abandonar el tabaco.