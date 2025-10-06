La Junta ha asegurado que dos pacientes siguen ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva

Un hombre de 77 años, tercer muerto por el virus del Nilo en Extremadura, que suma 20 casos

ExtremaduraUn hombre de 91 ha muerto por fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el Hospital Don Benito-Villanueva. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha afirmado que ya se han registrado 22 casos durante este año. Cuatro de ellos fueron asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y cuatro fallecidos.

Según EFE, la Junta ha asegurado que dos pacientes siguen ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida. El SES ha advertido a las ocho áreas de salud de Extremadura para que estén atentos ante cualquier sospecha de un posible caso de fiebre del Nilo Occidental. Así, se aumentará la capacidad diagnóstica pese a que el 80% de las infecciones en humanos “son asintomáticas”.

32 casos de fiebre del Nilo Occidental y tres muertos en 2024

En Extremadura se han notificado 32 casos de fiebre del Nilo Occidental y tres fallecidos durante el 2024. El SES ha lanzado algunas recomendaciones para intentar evitar esta infección como mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas e intentar vaciar objetos que contengan agua como jarras, cubos, platos de animales e incluso neumáticos.

Así, ha aconsejado tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, limpiar los canalones de los tejados, desagües de los patios, vestir ropa de colores claros y cubrir la mayor zona del cuerpo con ropa de manga larga y calzado cerrado. El SES ha recordado la importancia de usar jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo y usar repelentes e insecticidas. Y para evitar la entrada de mosquitos, han recalcado la necesidad instalar mosquiteras en puertas y ventanas.