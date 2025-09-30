El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado en un comunicado el fallecimiento del septuagenario

Andalucía confirma el primer caso humano de fiebre del Nilo en Mójacar, Almería

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado en un comunicado el fallecimiento este martes de un varón de 77 años por el llamado virus del Nilo. El septuagenario, según han precisado, estaba ingresado en el Hospital de Don Benito Villanueva.

Las autoridades sanitarias extremeñas, además, han notificado un nuevo caso del fiebre del Nilo Occidental en la misma zona, el Área de Salud de Don Benito, en un caso relacionado con una mujer de 62 años.

Extremadura notifica 20 casos de virus del Nilo: hay 3 fallecidos

En total, el Servicio Extremeño de Salud informa de 20 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región en lo que va de a�ño, tres de ellos asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y tres fallecidos.

En estos momentos, según detallan, “cinco pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida”.

En 2024 se registraron un total de 33 casos en Extremadura, también con 3 muertos

Respecto al pasado año 2024, entonces se registraron un total de 32 casos de virus del Nilo, con 3 fallecidos en total.

Ante la situación actual, desde la dirección del SES explican que “se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica”.

A ese respecto, añaden: “El 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas”.

Recomendaciones ante la fiebre del Nilo Occidental

Frente a la fiebre del Nilo Occidental, las autoridades sanitarias extremeñas aconsejan “mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros”.

En la misma línea, recomiendan “tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera”.

De igual modo, se aconseja “evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras”.

Más allá, otro consejo para hacerle frente es la “instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos”.