El Ministerio de Sanidad separa las campañas de vacunación de gripe y covid por primera vez

Investigadores descubren los nuevos riesgos de coger la gripe

Desde esta semana han comenzado las campañas de vacunación de la gripe y el covid en las comunidades autónomas. Este año, por primera vez desde la pandemia, Sanidad ha separado la inoculación de ambas vacunas aunque, hay excepciones.

La vacunación frente a gripe se ha recomendado junto con la vacunación frente a COVID-19 desde la temporada 2021-2022, pero, para esta temporada 2025-2026, debido a la escasa circulación de este, se ha optado por emitir recomendaciones por separado en la vacunación frente a ambos virus, señala el Ministerio de Sanidad.

En la temporada 2024-2025, la circulación del virus SARS-CoV-2 se ha reducido, sin registrarse ondas epidémicas importantes. La incidencia acumulada de COVID-19 en atención primaria osciló entre 7,2 y 51,5 casos por 100.000 habitantes, y las hospitalizaciones se situaron entre 0,2 y 1,4 por 100.000 habitantes, cifras muy inferiores a las registradas en años anteriores. Eso no implica que no sea importante que se vacunen las personas mayores y consideradas de riesgo.

Sanidad también argumenta para separa la administración de las dos vacunas que la vigilancia del coronavirus se realiza de forma diferenciada porque es necesario adaptar las estrategias de salud pública a las características específicas de cada virus.

No obstante, Sanidad recomienda la coadministración de las vacunas que estén indicadas, especialmente aquellas frente a infecciones respiratorias, en el caso de personas consideradas de riesgo para ambas patologías.

Recomendaciones de Sanidad sobre la vacunación de la gripe

Hasta ahora Sanidad solo ha publicado las recomendaciones de vacunación frente a la gripe. En este sentido no hay cambios importantes en en las indicaciones de población diana respecto a campañas anteriores.

Siguen siendo población de riesgo las personas de 60 años o más, niños de 6 meses a cinco años, personas de 5 a 59 años con condiciones de riesgo o con patologías previas y crónicas, embarazadas en cualquier trimestre y mujeres en los primeros seis meses tras dar a luz, personal sanitario y sociosanitario, servicios esenciales, convivientes y cuidadores de personas vulnerables, personas de farmacias, quienes trabajen en centros de educación infantil hasta seis años, trabajadores expuestos a animales susceptibles de transmitir gripe aviar o porcina. Por supuesto, las personas internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y otras instituciones cerradas.

Como novedad se incluye la recomendación de la vacunación frente a la gripe para estudiantes en prácticas sanitarias.

Entre estas personas, los primeros en ser vacunados deberían ser las personas que vivan en residencias, mayores de 80 años, bebés, embarazadas y personal sanitario.

El objetivo de tasa de vacunación frente a gripe en la temporada 2025-2026 son alcanzar o superar el 75% en personas de 60 años y más, el personal sanitario y sociosanitario y superar el 60% en embarazadas, población infantil de 6 meses a cinco años y en personas con condiciones de riesgo.

Para animar a seguir sus recomendaciones, Sanidad señala que, a pesar de la menor intensidad de la epidemia de gripe en la temporada previa, 2024-25, el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA)1, detectó una mayor duración del periodo epidémico en la (10 semanas vs. 7 semanas), con resultado de un mayor número de casos de gripe.

La tasa de vacunación el año pasado dejó coberturas insuficientes en general, según Sanidad. En personas mayores fue del 58,5%, en profesionales sanitarios del 39,5%. No obstante, se produjo una buena evolución en embarazadas, 60,9%, y un aumento notable en la vacunación infantil, 48,2%.

La campaña de vacunación de la gripe ha comenzado en las primeras comunidades autónomas la última semana de septiembre. En el resto lo hace a principios de este mes de octubre.