Cuándo hay que vacunarse contra la gripe, el covid y el VRS: la edad no es el único parámetro

Esperanza Buitrago 04 OCT 2025 - 10:00h.

Sanidad fija el objetivo de tasa de vacunación frente a gripe en el 75% de la población diana

La vacuna de la gripe puede solicitarla cualquier adulto,la del covid solo se ofrece a mayores de 70 o con patologías

La campaña de vacunación contra la gripe está en marcha ya muchas comunidades autónomas. Noelia Rodríguez, directora de los Grados de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Valencia en el campus de Alicante explica cuándo vacunarse contra los virus protagonistas de cada invierno: la gripe, el covid y el VRS.

El Ministerio de Sanidad insiste en la necesidad de vacunarse y se fija el objetivo de tasa de vacunación frente a gripe en la temporada 2025-2026 de, al menos, el 75% de la población diana.

Noelia Rodríguez, enfermera y profesora de la Universidad Europea de Valencia explica que "no solo la edad es un factor determinante para vacunarse".

Población diana de la vacuna contra la gripe

Rodríguez recomienda la vacunación de la gripe para:

Personas ≥60 años.

Niños de 6 a 71 meses (hasta 6 años cumplidos).

Personas de 6 meses a 59 años con enfermedades crónicas (respiratorias, cardiovasculares, renales, hepáticas, neurológicas, metabólicas, cáncer, inmunosupresión, etc.).

Embarazadas y puérperas (hasta 6 meses postparto si no se vacunaron en el embarazo).

Personas en instituciones (residencias, centros de discapacidad, etc.).

Personal sanitario, sociosanitario y de servicios esenciales.

Personas fumadoras, con alcoholismo crónico, celiaquía, EII, implante coclear, etc.

Convivientes/cuidadores de personas de alto riesgo.

Sanidad, dentro de toda la población diana de la vacuna de la gripe, prioriza la inoculación de las personas que vivan en residencias, de mayores de 80 años, bebés, embarazadas y personal sanitario.

¿Para quién está indicada la vacuna del covid?

La vacuna contra el covid, la profesora de la Universidad Europa la recomienda para:

Personas ≥70 años.

Personas ≥12 años con enfermedades de riesgo (diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica ≥ estadio 3, enfermedades respiratorias, cardiovasculares o neurológicas graves, cáncer, inmunosupresión, VIH, etc.).

Personas institucionalizadas en residencias.

Embarazadas en cualquier trimestre.

Personal sanitario y sociosanitario (opcional como protección individual).

Convivientes/cuidadores de personas de riesgo (opcional).

¿Quién debe vacunarse del VRS?

La vacuna contra el VRS (virus respiratorio sincitial), Rodríguez la aconseja para:

• Lactantes:

Todos los nacidos entre 1 abril 2025 – 31 marzo 2026 (anticuerpo monoclonal nirsevimab). Prematuros <35 semanas y menores de 12 meses. Menores de 24 meses con enfermedades graves (cardiopatías, displasia broncopulmonar, fibrosis quística, inmunosupresión, síndrome de Down, etc.).

• Adultos:

Residentes en centros de mayores desde los 60 años (vacuna Arexvy®). Personas ≥18 años con trasplante de pulmón o de progenitores hematopoyéticos (vacuna Abrysvo®).

Pero vacunarse nunca está de más. Las personas que no son población de riesgo pueden acudir a su centro de salud “una vez vacunados todos los grupos prioritarios”, señala la experta.

Aunque de la gripe vacunan a cualquier adulto que lo solicite, en el caso del covid se ofrece la vacunación general solo a mayores de 70 años o con patologías. “Los menores de esas edad no están incluidos”, advierte la profesora de enfermería de la Universidad Europea. La vacuna contra la VRS no está disponible para la población general sana adulta.

La campaña de vacunación empieza el 1 de octubre (fase 1: residencias, lactantes, escolar) y el 15 de octubre se abre al resto.

La tasa de vacunación de la gripe el año pasado

La tasa de vacunación -en el caso de la gripe- en la temporada 2024-25 dejó coberturas insuficientes en general, según Sanidad. En personas mayores fue del 58,5%, en profesionales sanitarios del 39,5%.

No obstante, se produjo una buena evolución en embarazadas, 60,9%, y un aumento notable en la vacunación infantil, 48,2%.