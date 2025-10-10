Tres personas, que sufren trastornos de salud mental, demuestran que se puede llevar una vida normal con seguimiento y medicaci�ón adecuada.

Cómo ayudar a una persona que tiene depresión: pautas efectivas para saber cómo actuar

El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sirve para recordar que la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar y otras tantas son enfermedades, que exigen un tratamiento y medicación. La jornada, además sirve para concienciar sobre los problemas que viven los pacientes en todo el mundo y exigir a los gobiernos que destinen recursos para apoyarlos. Varios pacientes han contado su día a día a la periodista María Fente.

Los testimonios de estas personas, que sufren distintos diagnósticos de salud mental, demuestran que se puede llevar una vida absolutamente normal con el seguimiento y la medicación adecuada.

"Vivo sola y soy independiente"

"Vivo sola, menos cuando están mis hijas. Voy al trabajo, voy al gimnasio con mis amigos, lo hago yo toda de forma independiente. Estoy medicada, es muy importante la medicación". Lo cuenta Enma, que está diagnosticada de trastorno bipolar desde la pandemia de covid. "Son depresiones muy fuertes, muy severas que te dejan incapacitado."

En aquel momento era responsable de comunicación de una gran empresa. "Pues me tuve que reinventar, a mí me aporta mucho el trabajo y luego ser madre, pues qué te voy a decir."

También relata esta mujer, que hay que "cuidarse, la alimentación, rutinas, el horario, el sueño es importantísimo y en principio evitar que haya ningún tipo de recaída, ya sea de depresión o de euforia.

Maite, con una enfermedad mental ayuda a otros

Las personas con trastorno mental grave están cansadas del estigma. Muchos de ellos el diagnóstico les ha ayudado. Hay otros ejemplos, como Maite, que ayuda a personas con trastornos de salud mental. "Es un recurso muy potente y creo fielmente firmemente en el trabajo en equipo de sanitarios y personas con enfermedad. O sea, ayudando a los demás", nos cuenta, una manera de ayudarse a sí misma y al mismo tiempo otra muestra más "para normalizar el trastorno mental grave."

La profesora en neuropsicología, Ana Gallardo, destaca que "es positivo" que cada vez se hable más de salud mental y "llama a trabajar y hacer más desde el autoconocimiento, siempre con guía de profesionales. Disponer de herramientas propias (ejercicio, meditación, etc.) resulta crucial.

“Vivimos en unos tiempos en los que los actuales estilos de vida nos llevan a vivir acelerados y a perder lo más importante para nuestro cerebro, que es la atención”.