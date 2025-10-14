La reforma de la Ley Antitabaco amplía los espacios vetados al humo de los cigarrillos alcanzado los vehículos compartidos o las estaciones de transporte

La reforma de la ley antitabaco prohibirá fumar en terrazas, marquesinas y patios de colegios

La lucha contra el tabaquismo sigue conquistando nuevos espacios públicos vetados al tabaco. La sociedad española lleva 37 años de batallando de forma desigual contra el humo de los cigarrillos desde que en 1988 aprobó una tímida iniciativa que vetaba esa práctica en hospitales. Las fuertes resistencias de determinados sectores empresariales que temían la huida de clientes se vieron pronto superadas ante los beneficios de espacios sin humos ni olores.

Las campañas antitabaco y la reducción de espacios en los que es posible fumar han actuado como contención ante esta práctica dañina para la salud. En las últimas dos décadas, el consumo global de tabaco en general ha disminuido, pasando de alcanzar al 32,7 % de la población mundial mayor de 15 años en el año 2000 al 22,3 % en 2020. La OMS estima otra reducción hasta el 20,4 % en 2025.

¿Cuánto fumamos los españoles?

La prevalencia en el uso del tabaco es mayor en hombres, con un 36,7 % en 2020, frente al 7,8 % en mujeres. Así, el consumo de tabaco se ha reducido en todos los grupos de edad, siendo mayor entre los 35 y los 64 años.

El 22 % de la población en España afirma fumar a diario, el 2 % es fumador ocasional, mientras que el 25 % se declara exfumador. Por otra parte, más de la mitad se declara no fumador, siendo esto más frecuente en mujeres a partir de los 75 años.

La cifra de personas mayores de quince años que afirma fumar a diario asciende en España a alrededor de 8,6 millones de personas, mientras que la de no fumadoras asciende hasta casi 20 millones de personas.

Según cifras recientes del Ministerio de Sanidad, cerca de una cuarta parte de los hombres son fumadores habituales, frente a casi un 18 % de las mujeres.

Otro dato a tener en cuenta el de la mortalidad asociada al tabaquismo que en España se sitúan en el 18,9 %, según estadísticas oficiales del ministerio de Sanidad.

Según un estudio recogido por la Asociación Española Contra el Cáncer, el consumo de tabaco puede estar detrás de hasta 8 de cada 10 casos de cáncer de laringe y pulmón.

Tipos de cáncer relacionados con el consumo de tabaco

Cáncer de pulmón y de laringe (los más estrechamente relacionados).

y de laringe (los más estrechamente relacionados). Cánceres de cavidad nasal y paranasal , cavidad bucal y orofaringe/nasofaringe.

, cavidad bucal y orofaringe/nasofaringe. Esófago .

. Hígado y páncreas .

. Colon .

. Riñón y útero (y otros cánceres ginecológicos como ovario están también mencionados)

Espacios libres del humo de cigarrillos: de los hospitales a las terrazas

La fuerte dependencia que crea el tabaco entre los fumadores ha obligado a los Estados a emprender la conquista de espacios para liberarlos del humo de los cigarrillos.

Desde 1988 hasta el anteproyecto de 2025, España ha ido ampliando progresivamente los espacios libres de humo: primero hospitales, colegios y transportes; después centros de trabajo, bares y restaurantes; y ahora se plantea extender la prohibición a terrazas, marquesinas, playas y un perímetro de seguridad alrededor de centros sanitarios y educativos.

Los espacios públicos limitados en esta ocasión fueron:

Prohibido fumar en hospitales, colegios, teatros, cines y ascensores.

Se limitó fumar en transportes colectivos con plazas de pie (autobuses).

Ese mismo año se prohibió la publicidad de tabaco en televisión.

En la década de 1990 las principales acciones fueron:

1992: prohibido fumar en vuelos nacionales de menos de 90 minutos.

1999: prohibido fumar en todos los vuelos con origen o destino en España y en autobuses urbanos e interurbanos.

Principales leyes antitabaco en España

Los primeros años del siglo XXI supusieron una revolución en la lucha contra el tabaco al aprobarse leyes integrales contra el tabaquismo:

2005 (Ley 28/2005):

Prohibido fumar en todos los centros de trabajo.

Se restringió fumar en bares y restaurantes salvo que tuvieran zonas habilitadas para fumadores.

Se reforzó la prohibición en hospitales y colegios, eliminando salas de fumadores.

2010 (Ley 42/2010, en vigor enero 2011):

Prohibido fumar en todos los locales de ocio y hostelería (bares, restaurantes, discotecas, casinos, bingos).

Prohibido fumar en parques infantiles y en las inmediaciones de hospitales y colegios.

Se eliminó cualquier excepción de zonas para fumadores en hostelería.

Las nuevas normas estatales obligaron a las autoridades autonómicas y nacionales a regular los espacios libres de tabaco de forma más concreta. Por ello, muchas comunidades y ayuntamientos ampliaron la prohibición a playas, terrazas cerradas, marquesinas de autobús y recintos deportivos como pasó en Galicia, Baleares, Cataluña y Canarias en las que se vetó el tabaco en las playas de estas regiones.

Un paso más contra el tabaco en España

El Anteproyecto de Ley del tabaco aprobado en septiembre de 2025 en España supone la mayor reforma normativa en una década para reforzar la lucha contra el tabaquismo y adaptarse a los nuevos productos y formas de consumo.

Algunas de las novedades son que se amplía la lista de lugares donde está prohibido fumar, incluyendo terrazas de bares y restaurantes, exteriores de hospitales y centros sanitarios, campus universitarios, parques infantiles, instalaciones deportivas, estaciones de transporte, espectáculos y conciertos al aire libre, así como vehículos de transporte con conductor y la prohibición expresa de fumar y vapear por menores.

Ampliación de espacios sin humo:

Terrazas de hostelería (incluidos espacios parcialmente cubiertos).

Paradas de autobús y marquesinas.

Playas y entornos naturales definidos por normativa local.

Perímetro de 15 metros alrededor de centros sanitarios y educativos.

Equiparación de cigarrillos electrónicos y productos relacionados al tabaco convencional: prohibido vapear en los mismos espacios.

Prohibición de venta de cigarrillos electrónicos desechables y refuerzo de la protección a menores.

La lucha contra el tabaco en Europa

Fuera de nuestras fronteras, Europa vive una creciente ola normativa contra el tabaco que apunta ahora a los espacios al aire libre, con diferencias notables entre países que lideran la reforma y otros que avanzan más lentamente.

En la cúspide están Irlanda y el Reino Unido, considerados por la Smoke Free Partnership (SFP) como los más estrictos en medidas antitabaco. Irlanda, además, aplica el precio más alto de cigarrillos en Europa y estudia elevar la edad mínima de compra a 21 años, lo que refleja su ambición normativa. Francia también destaca por una larga trayectoria: desde restricciones en publicidad en los años 70 hasta la prohibición de fumar en espacios cerrados (2007) y la implantación del empaquetado neutro (2016). Desde el 1 de julio está prohibido fumar en playas, parques y en las inmediaciones de los centros escolares.

Los Países Bajos han ido endureciendo normas: empaquetado neutro desde 2020, prohibición de fumar en centros educativos y eliminación de zonas designadas para fumar en interiores desde 2022; además, preparan nuevas restricciones sobre la venta de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos. Suecia es otro caso relevante: desde 2018 prohíbe fumar en terrazas de bares y restaurantes y ha mostrado buenos resultados entre adultos.