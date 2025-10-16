La directora médica de HM Fertility Center, Ana Gaitero, advierte de que estos alimentos favorecen el estrés oxidativo y dañan el ADN espermático

Recomienda seguir una dieta mediterránea y aumentar el consumo de antioxidantes naturales para proteger la salud reproductiva

La directora médica de HM Fertility Center, Ana Gaitero, ha advertido de que, según varios estudios, los alimentos ultraprocesados, ricos en aditivos, azúcares refinados y grasas trans, favorecen la aparición de estrés oxidativo e inflamación sistémica en el organismo, un proceso que puede derivar en problemas de fertilidad masculina.

“Este proceso implica un aumento de moléculas dañinas, conocidas como especies reactivas de oxígeno, que pueden lesionar el ADN, las proteínas y las membranas celulares”, ha explicado Gaitero, quien ha recordado que “los espermatozoides son especialmente vulnerables a estos daños”.

El impacto de los ultraprocesados en la fertilidad

La especialista ha señalado que el ciclo de regeneración de los espermatozoides dura apenas 72 días, por lo que su calidad refleja los hábitos alimentarios y de salud del hombre en los últimos tres meses.

Según ha detallado, la exposición continua a edulcorantes artificiales, colorantes y grasas hidrogenadas estimula rutas inflamatorias y reduce la actividad de las enzimas antioxidantes, lo que genera una respuesta inflamatoria continua relacionada con enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

Además, el consumo excesivo de azúcar y fructosa altera hormonas clave para la reproducción, como la insulina y la testosterona, afectando la producción espermática. Ciertos aditivos como el bisfenol A y los ftalatos, presentes en envases de ultraprocesados, actúan como disruptores endocrinos y perjudican la salud reproductiva.

Dieta mediterránea y alimentos antioxidantes

Para proteger la fertilidad masculina, Gaitero aconseja priorizar la dieta mediterránea, con aceite de oliva virgen extra, frutas, verduras, legumbres y pescado azul, además de aumentar la ingesta de antioxidantes naturalespresentes en nueces, aguacates, mariscos y cereales integrales.

Reducir el consumo de ultraprocesados, productos envasados y refrescos, y optar por comidas frescas y caseras, tiene, según la experta, un impacto positivo tanto en la fertilidad como en la salud general.

“La infertilidad masculina está presente hasta en el 50 % de las parejas con dificultades reproductivas. Mejorar los hábitos alimentarios no solo aumenta las probabilidades de lograr un embarazo, sino que también promueve un mayor bienestar y calidad de vida”, ha concluido.