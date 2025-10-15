Las bacterias que esconden las gomas del frigorífico y que pueden causarnos enfermedades

Los verdaderos peligros de la canela y cómo evitar la adulterada: "Lo que más nos preocupa son los bebés"

Alerta: Las gomas de los frigoríficos pueden causar enfermedades

Aunque solemos limpiar el frigorífico de nuestras casas con cierta asiduidad y a simple vista puede parecer que está perfectamente desinfectado, hay una zona que casi siempre se nos olvida y que puede provocar intoxicaciones o alergias alimentarias.

La zona de la que tendemos a olvidarnos es la goma que recubre la puerta por dentro , ya que la suciedad se tiende a acumular por dentro y no se aprecia a simple vista.

Sin embargo, pese a ser la gran olvidada, debería tratarse de una de las que más deberíamos tener en cuenta, ya que se acumula una gran cantidad de suciedad, bichos, microbios y otras bacterias que pueden pasar a nuestro organismo.

El peligro de las gomas del frigorífico: "A veces pensamos que el frigorífico lo mata todo y en realidad no mata nada"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con el nutricionista Jorge Jaldón, que nos ha advertido de los peligros de no mantener limpias las gomas de nuestro frigorífico: "Las gomas pueden ser un punto de infección porque allí pueden anidar microorganismos que al final contamine el contenido de mi frigorífico. No podemos olvidar que se trata de un receptáculo donde guardamos alimentos que después vamos a consumir", ha explicado.

Sobre qué tipo de 'bichitos' pueden albergar, ha explicado: "Se pueden crear ciertos tipos de mohos, pero también de bacterias como la listeria. A veces pensamos que el frigorífico lo mata todo y en realidad no mata nada".

"Hay que fijarse en las gomas y en el interior del frigorífico. Hay que mirar bien al menos una vez a la semana y también extremar las medidas a la hora de manipular nosotros los alimentos que metemos dentro del frigorífico. Siempre mantener la higiene máxima", ha recordado.