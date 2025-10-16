La especialista en Medicina Interna Daniela Silva subraya que reconocer signos poco visibles ayuda a un diagnóstico más rápido y eficaz

Reclama implicación también de las empresas en la prevención y concienciación frente al cáncer de mama

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva, E-Health Medical Manager de Cigna Healthcare España, ha llamado a visibilizar signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel, que ha pedido a las mujeres que no ignoren porque pueden contribuir a un diagnóstico temprano y, con ello, a un mejor pronóstico.

“Reconocer estas señales de manera temprana no busca generar alarma, sino ampliar el umbral de atención y fomentar la detección precoz. En un escenario donde cada minuto cuenta, incorporar estos criterios a la conciencia colectiva puede tener un impacto directo en los tiempos de diagnóstico y, por tanto, en los resultados del tratamiento”, ha explicado en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Señales que no deben pasar desapercibidas

La experta ha insistido en la importancia de ir más allá de la autoexploración convencional y prestar atención a cualquier cambio visible en los senos, incluso en ausencia de dolor o nódulos palpables.

Entre los signos que deben despertar atención, ha señalado la aparición de una textura irregular en la piel del pecho, con poros marcados y pequeños hoyuelos, similar a la superficie de una cáscara de naranja, que pueden indicar alteraciones en la glándula mamaria. Si el aspecto persiste y no desaparece al estirar suavemente la piel, se debe acudir a revisión médica.

Según ha detallado, estos cambios suelen ser consecuencia de una inflamación local y de la obstrucción de los vasos linfáticos, característicos del carcinoma inflamatorio, un tipo de cáncer de mama poco frecuente pero muy agresivo.

Enrojecimiento, grietas o retracción del pezón

Silva ha destacado también la importancia de observar enrojecimiento, inflamación o diferencias de temperatura que se mantengan durante varios días sin causa aparente, aunque no generen molestias.

Otros signos de alerta incluyen zonas endurecidas, tirantes o engrosadas, heridas que no cicatrizan, grietas o llagas persistentes, que deben ser evaluadas por un especialista. También cualquier retracción o alteración de la forma del pezón, descamación, costras o secreciones anormales, especialmente si aparecen en una sola mama, requieren atención médica.

La experta ha aconsejado la observación regular frente al espejo y la palpación suave para identificar a tiempo estos signos de alerta.

Las empresas, clave en la prevención

Desde Cigna Healthcare España han subrayado además el papel que pueden desempeñar las empresas en la detección y prevención del cáncer. Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), de los cerca de 300.000 casos de cáncer que se diagnostican cada año en España, un 60 % corresponde a personas menores de 65 años, en plena edad laboral.

En este sentido, Silva ha instado a las compañías a impulsar campañas informativas, revisiones médicas periódicas y programas de cribado, además de fomentar hábitos saludables como la actividad física o los entornos libres de tabaco, que favorezcan la prevención y la concienciación frente al cáncer de mama.