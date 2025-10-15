La Fiscalía cántabra estudia una denuncia presentada por IU por diversos retrasos que afectaría a casi 4.000 mujeres en la región

Una mujer acude a una consulta médica en Santander y descubre que había sido dada por muerta

SantanderLa crisis sanitaria por los fallos y retrasos en los cribados de cáncer de mama no es solo un problema en Andalucía, otras comunidades autónomas están reconociendo casos similares por lo que han puesto en marcha planes para citar a los pacientes afectados, sobre todo, mujeres. Es el caso de Cantabria donde los responsables de la Consejería de Sanidad han reconocido retrasos en casi 4.000 pacientes con resultados no concluyentes. Esta misma semana se ha denunciado ante la fiscalía para que se inicie una investigación. Informa Maialen Larrinaga.

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha señalado que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha reordenado la actividad para dar respuesta a las mujeres pendientes de cita que cuentan con un resultado dudoso en sus mamografías y ha afirmado que todas "están citadas". Además, ha negado que haya un "colapso".

Hasta mes y medio de espera para las nuevas pruebas

"A día de hoy todas están citadas. Otra cosa es que están citadas en el plazo de aquí a un mes y medio en el programa, pero están citadas", ha asegurado este lunes en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento donde ha sido cuestionado por el PRC sobre las "3.900 mujeres que están esperando el resultado de sus pruebas" dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama, así como su externalización parcial.

Pascual ha señalado que desde su Consejería se están tomando las medidas y generando los recursos "necesarios" para "agilizar" el programa, como son la incorporación del Hospital de Sierrallana para hacer la primera lectura, el refuerzo de la Unidad de Mama en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con un radiólogo más y la próxima renovación de la unidad móvil que contará con medios para la realización de mamografías y su lectura. Además, ha avanzado que incorporará nueva tecnología con el uso de Inteligencia Artificial.

A ello ha unido la contratación de mil lecturas al Hospital Santa Clotilde, que ha insistido en que es "una externalización puntual de apoyo al programa", sin que "en ningún momento" se haya dicho que se vaya a externalizar.

Así lo ha destacado a preguntas de la diputada regionalista Paula Fernández, quien ha lamentado que el consejero no haya pedido "disculpas" en su intervención ante "la situación que ha ocurrido en Cantabria", y le ha acusado de ser "consciente" de que, "ahora mismo", se está llamando a mujeres "a las que les han hecho la prueba a principios de junio".

Fernández le ha pedido que explique en qué consiste el concierto con Santa Clotilde y que "diga la verdad". "La realidad de esta bola que cada vez se ha hecho más grande y le ha vuelto a explotar. Otra más", ha enfatizado y ha sentido que en el hemiciclo no estuviera la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, de la que ha opinado que "tenía que estar al frente de esta crisis", como han hecho otros presidentes autonómicos.

Denuncia ante la Fiscalía

IU ha denunciado ante la Fiscalía de Cantabria los retrasos en el diagnóstico de las mamografías en la comunidad autónoma para que lo investigue y determine si pudieran ser constitutivos de delitos.

La formación entiende que, "aunque el consejero (de Salud, César Pascual) lo niegue", los hechos "reflejan un fallo que podría considerarse sistémico en la gestión sanitaria con un perjuicio potencial a miles de mujeres cántabras, lo que también constituye una grave quiebra de la confianza ciudadana en las instituciones sanitarias públicas, con posibles responsabilidades administrativas y penales por parte de los responsables del Gobierno de Cantabria, de la Consejería de Salud y del Servicio Cántabro de Salud".

A su juicio, lo que está ocurriendo podría ser constitutivo de delitos, como homicidio imprudente en comisión por omisión --de haberse producido el fallecimiento por cáncer de mama de alguna mujer que se haya sometido al cribado y haya recibido un resultado tardío o dudoso sin el seguimiento correspondiente--, o lesiones imprudentes en comisión por omisión "al retrasar la detección de posibles lesiones malignas que, de haberse diagnosticado a tiempo, podrían haberse tratado con procedimientos menos agresivos y con mejor pronóstico".

Además entiende que podría haber un delito de omisión del deber de prestar servicios sanitarios "al haberse producido un perjuicio potencial y real para la salud de las mujeres bajo la responsabilidad directa de la Consejería", y también de prevaricación administrativa "si se acreditara que se tomaron decisiones injustas a sabiendas, como no cubrir bajas, vacaciones o jubilaciones o no activar mecanismos de refuerzo (ampliación de plazas de radiología) ante la acumulación de pruebas".