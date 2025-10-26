Jenifer Moreno 26 OCT 2025 - 13:31h.

La alerta afecta a dos productos de confitería de las marcas Heavens Haze y Happy Bites procedentes de República Checa

Los productos afectados se han distribuido en la Comunidad Valenciana pero no se descarta que se encuentren en otras CCAA

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar la presencia de sustancias psicoactivas —HHC y THC— en productos de confitería de las marcas Heavens Haze y Happy Bites procedentes de República Checa.

La AESAN ha tenido conocimiento de esta alerta a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras la notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana.

Esta agencia ya ha trasladado la advertencia resto de comunidades autónomas para que verifiquen la retirada de los productos afectados, según ha informado en un comunicado.

¿Qué productos son los afectados y dónde se han distribuido?

Los productos afectados por la alerta sanitaria son todos los lotes de ‘10-OH-THC LEMON GUMMIES’ de la marca Heavens Haze y, de la misma manera, todos los de ‘95% 10-OH HHC’ de la marca Happy Bites. Ambos productos se presentan envasados y a temperatura ambiente.

Aunque los productos afectados se han sido distribuidos en la Comunidad Valenciana, según la información disponible, no descartan su presencia en otras comunidades autónomas o su venta a través de Internet.

Advierten del riesgo para los niños por su apariencia

Además, la AESAN alerta del riesgo de comprar por Internet estos productos alimentarios y otros similares con HHC o con THC en su composición. Aunque, “el etiquetado de estos productos, y otros similares, incluyen leyendas del tipo ‘no destinado al consumo’ o ‘producto de coleccionismo’”, advierten sobre su apariencia, que puede resultar muy atractiva para los niños.

“Son productos con apariencia de alimentos, y por tanto se consideran alimentos que se ponen a disposición de la población, siendo además especialmente atractivos para los niños”, alertan.

Las recomendaciones de la AESAN

De tener estos productos, la AESAN recomienda no consumirlos. Las personas que los tengan en su domicilio deben desecharlos de forma segura y no adquirir artículos similares por Internet o en tiendas no autorizadas.

La agencia recuerda que la comercialización de alimentos con estas sustancias no está permitida en la Unión Europea y supone un riesgo para la salud.

El HHC (hexahidrocannabinol) y el THC (tetrahidrocannabinol) son componentes psicoactivos derivados del cannabis. Su uso en alimentos no está autorizado y puede provocar efectos adversos como alteraciones en el sistema nervioso, pérdida de coordinación o episodios de ansiedad.