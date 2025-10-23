La AESAN ha tenido conocimiento de esta alerta, procedente de las autoridades sanitarias de Italia

Alerta alimentaria por la presencia listeria y E.coli en un queso de cabra distribuido en siete comunidades autónomas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta este jueves por la presencia de 'Salmonella spp.' en cúrcuma en polvo 'Haldi Powder' de la marca Ali Babá.

En concreto, se trata del producto con el nombre 'Haldi Powder' de la marca Ali Babá y que tiene el número de lote 080824 y la fecha de consumo preferente es el 22/04/2026.

Alerta desde Italia

La AESAN ha tenido conocimiento de esta alerta, procedente de las autoridades sanitarias de Italia, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza), la AESAN recomienda acudir a un centro de salud.