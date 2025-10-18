El queso se ha distribuido por Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid

Se trata del lote 2509262, de queso de cabra moho blanco, con fecha de caducidad 10/12/2025

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la distribución en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid de un lote de queso de cabra de la marca 'Suerte Ampanera' por estar contaminado con las bacterias Listeria monocytogenes y Escherichia coli.

En concreto, se trata del lote 2509262, de queso de cabra moho blanco, con fecha de caducidad 10/12/2025 que se vende en unidades refrigeradas de 450 gramos.

La propia empresa ha informado de la incidencia a las autoridades competentes tras detectarlo gracias a sus medidas de autocontrol.

La Aesan no descarta redistribución a otras comunidades autónomas por lo que la información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

En el caso de haberlo consumido y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).

Aesan ha recordado además la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.