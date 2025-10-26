La ‘morning shed’ o ‘momificación nocturna’ es una tendencia viral que consiste en retirarse una multitud de productos aplicados sobre la piel

Algunos expertos han advertido sobre los riesgos para la piel de esta tendencia

Los vídeos sobre el cuidado de la piel abundan en las redes sociales y no todos ofrecen lo que prometen. Aunque hay usuarios que publican consejos y recomendaciones verdaderamente útiles, también encontramos llamativas tendencias que en algunos casos no están contrastadas científicamente y pueden resultar peligrosas para la salud. En este contexto, algunos expertos advierten sobre la conocida como ‘morning shed’ o ‘momificación nocturna’, una tendencia viral que consiste en retirarse las múltiples capas de productos aplicados por la noche al levantarse.

Las personas que publican vídeos siguiendo la tendencia ‘morning shed’ muestran cómo se desprenden de un conjunto de capas que pretende conseguir un aspecto del rostro terso por la mañana.

Entre la multitud de productos con los que duermen (si es que esto es posible de esta manera), se pueden observar: mascarillas para la cara, el escote y el abdomen, parches para los ojos, bandas tensoras para la papada, ‘mouth tape’ (parches que cierran los labios para promover una respiración nasal), moldeadores de pelo sin calor, turbantes capilares y hasta aparatos y fajas.

Quienes difunden vídeos de esta tendencia prometen tener una piel radiante y un cabello bien arreglado al despertar, pero algunos expertos ponen en duda tales beneficios y advirtiendo de los posibles riesgos que puede conllevar.

Los expertos advierten de los riesgos

Para el farmacéutico Eduardo Senante la rutina es “excesiva”, según declara en una publicación de ‘Skinroutine’. “Debemos cuidarnos, pero de una manera equilibrada”, sentencia.

Además, Senante advierte de que “esta rutina puede provocar efectos secundarios en la piel. Por ejemplo, las cintas para prevenir la flacidez no tienen estudios que demuestren su eficacia, utilizar retinol y mascarilla oclusiva puede provocar sensibilidad extrema… Todo ello sumado al estrés que puede suponer dormir con todo eso sobre el rostro”, advierte.

Para el farmacéutico, basta con hacer “una doble limpieza con aceite y gel” y aplicar “ingredientes antiedad con eficacia demostrada”.

También el doctor Somji, un reconocido cirujano cosmético y cofundador del galardonado DrMediSp, aconseja huir de productos y dispositivos sin evidencia clínica demostrada como las mascarillas, las correas para la barbilla o los dispositivos de soporte facial. En lugar de ello, recomienda el uso habitual de retinoides o la vitamina C durante el día.

Por su parte, la doctora Dray hace hincapié en la falta de evidencias sobre los beneficios de dormir con un adhesivo en los labios. Para ella, esta tendencia puede llevarnos, incluso, a un estado de hipoxia, falta de oxígeno en el cerebro.