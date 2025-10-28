Alerta por la presencia de gluten en la harina de trigo sarraceno etiquetada "sin gluten"
La distribución inicial de la harina ha sido en algunas comunidades autónomas como Islas Baleares, Cantabria y Comunidad de Madrid
El objetivo de la alerta es la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha conocido a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana debido a la presencia de gluten en la harina de trigo sarraceno con la etiqueta "sin gluten".
Según la información que se dispone, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y País Vasco. No se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades.
Retirada de los productos de los puntos de comercialización
La información se ha dado a conocer a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de que se complete la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Además, se recomienda a las personas con problemas relacionados con la ingesta del gluten, que dispongan de dicho producto en sus casas que se abstengan de su consumo. Con respecto al resto de población, la harina no supone ningún riesgo.
Datos del producto implicado
- Nombre del producto: Harina de trigo sarraceno sin gluten
- Nombre de marca: Organic Sac
- Aspecto del producto: Empaquetado
- Número de lote: L133254218
- Fecha de consumo preferente: 28/10/26
- Peso de unidad: 500 g
- Temperatura: Ambiente