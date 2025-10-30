Uno de cada cuatro profesionales de la medicina en activo en España se jubilará en los próximos diez años, casi 70.000

Uno de cada cuatro profesionales de la medicina en activo en España se jubilará en los próximos diez años, casi 70.000, y las comunidades autónomas que presentan un mayor envejecimiento del colectivo médico son Aragón, Asturias, Castilla y León y las dos ciudades autónomas.

Esta es una de las principales conclusiones del 'Estudio sobre demografía médica', elaborado por la Organización Médica Colegial con datos de 2025 y presentado este jueves en Madrid.

El presidente de la OMC, Tomás Cobo, ha subrayado que es "urgente una planificación" para hacer frente a esta realidad, particularmente para cubrir las especialidades más afectadas.

El 36 % de los profesionales de la medicina en activo es mayor de 55 años

El informe destaca que el 36 % de los profesionales de la medicina en activo es mayor de 55 años, y un 17 % de ellos tiene más de 65 años.

Las especialidades que concentran a los profesionales de mayor edad son estomatología, hidrología médica, medicina de educación física y del deporte, medicina del trabajo y medicina médica y forense.