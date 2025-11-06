Las granjas han comenzado a establecer una serie de medidas ante el aumento de casos de gripe aviar: prohibida la cría de aves al aire libre

El Ayuntamiento de Madrid confirma que se ha producido un caso de gripe aviar entre los pavos reales del parque del Retiro

Compartir







Drástica medida en las granjas españolas para evitar la expansión de la gripe aviar tras detectar los primeros focos. A partir del lunes, en las zonas de riesgo está prohibida la cría de aves al aire libre. Se teme que la situación encarezca aún más el precio de los huevos. Informa en el vídeo Érika Martínez.

Estamos en el momento más peligroso de propagación de la gripe aviar. Entramos en esta granja de La Estrada para saber cómo afecta la situación y cómo prevenirla: "Esta prohibición, lo que supone principalmente para estas explotaciones, es que los animales no pueden salir al exterior durante el día, o bien tienen que estar aislados mediante una malla de aves migratorias procedentes del exterior", explica Rafael Carbajales, dueño de la granja 'Eo Dos Menecos'.

PUEDE INTERESARTE Nuevo foco de gripe aviar en Valladolid: se eleva a 11 lo detectados en aves de corral en España

A partir del lunes, en muchas explotaciones, las gallinas tendrán que estar encerradas en los gallineros o bien al aire libre, pero bajo mallas anti pájaros: "La finalidad principal es que esta malla nos proteja de entrada de aves migratorias que puedan contagiar a nuestras propias aves y, asimismo, proteger los comederos y los bebederos del acceso de esas aves, que son las que traen la enfermedad consigo".

Estas medidas afectan a grandes explotaciones, como a pequeñas granjas de autoconsumo. Desde el 1 de julio, la gripe aviar obligó a sacrificar unas 2.000.000 de aves en toda España. Las gallinas de unos 40 municipios gallegos deberán estar confinadas a partir del próximo lunes, día 10 de noviembre, ante el aumento de riesgo por la evolución de la gripe aviar, tal y como ha decretado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las medidas publicadas por el Ministerio

El departamento que dirige Luis Planas publicó este miércoles un informe en el que señala que en las últimas semanas se ha producido un aumento en el número de casos detectados, tanto en aves silvestres como en aves de corral, lo que indica una "tendencia al empeoramiento de la situación con el consiguiente aumento de riesgo para España".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por ello, considera necesario adoptar medidas como la cría de aves de corral al aire libre, lo que implica que en estas localidades gallegas, las gallinas deban estar guardadas en espacios cerrados. Cuando ello no sea posible, el Ministerio indica que la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de estas al aire libre, mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo qeu impida la entrada de aves silvestres.