La Junta de Andalucía ha confirmado este viernes la existencia de nueve focos de gripe aviar

De estos focos, tres están en aves silvestres, dos en parques urbanos o periurbanos, dos en granjas agrícolas y hay otro en otro tipo de granja

La Junta de Andalucía ha confirmado este viernes la existencia de nueve focos de gripe aviar en la comunidad y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, a la que ha pedido cautela y que se sigan las recomendaciones.

"En la actualidad, hay brotes que podemos decir que están confirmados por la red de alerta sanitaria-veterinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”, ha declarado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, durante una visita a Santiago de la Espada (Jaén), donde ha inaugurado las XXXIX Jornadas Técnicas de la Oveja Segureña y la Feria Ganadera.

Según la consejera, de estos focos, tres están en aves silvestres, dos en parques urbanos o periurbanos, dos en granjas agrícolas y hay otro en otro tipo de granja que no es específicamente agrícola.

Todas las personas que han tenido contactos están vigiladas

"Todas las personas que han tenido contacto también están en vigilancia", ha añadido García , quien ha precisado que las distintas consejerías de la Junta está "llevando a cabo toda esa vigilancia de una manera exhaustiva".

Catalina García ha llamado a la tranquilidad, ya que existe "una colaboración perfecta entre gobiernos de España a través del Ministerio de Agricultura, Consejería de Agricultura, Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Consejería de Salud y, por supuesto, también con todas las administraciones locales".

Ha recordado a la ciudadanía la importancia de hacer caso al protocolo puesto en marcha y que ya está establecido con los ayuntamientos y que aparece en los parques, como" no acercarse ahora mismo donde están las aves y no darles de comer".

Así es el protocolo

Las consejerías de Salud y Consumo; Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y Sostenibilidad y Medio Ambiente ultiman un protocolo de actuación para indicar a los municipios los pasos a seguir en caso de sospecha de focos de ‘influenza aviar’ en parques urbanos y periurbanos en los que existan aves de corral, aves silvestres de forma residencial, otras aves cautivas o láminas de agua como estanques o lagunas.

El protocolo, que recuerda que estas medidas de vigilancia y control son responsabilidad de los ayuntamientos afectados, en tanto que titulares de los parques, establecerá medidas respecto al cuidado y mantenimiento de la avifauna residente; a las condiciones de las láminas de agua; a los trabajadores en contacto con aves, sus alojamientos y limpieza, así como respecto al público.

En este sentido, la Consejería de Salud y Consumo facilitará a los ayuntamientos cartelería con indicaciones dirigidas al público en general que se deberá colocar en los accesos a los parques. Entre estas indicaciones, destaca la prohibición de dar de comer a las aves, evitar el contacto directo con ellas, mantener la mascota atada y alejada de las aves; evitar tocar las zonas sucias con excrementos de aves; mantener una higiene de manos adecuada; no tocar cadáveres y avisar a un trabajador del parque en caso de encontrar un ave muerta.

El protocolo también establece medidas específicas en caso de sospecha de foco de ‘influenza aviar’ sobre la detección de cadáveres, recogida, eliminación y limpieza y desinfección de la zona e informar a las delegaciones territoriales o a las Oficinas Comarcales de Agricultura (OCA). Además, el ayuntamiento o el titular de la explotación deberá identificar a las personas expuestas y conformar una lista y cerrar temporalmente el espacio. La reapertura de estos espacios se decidirá de forma conjunta.

En caso de confirmación de un foco de gripe aviar, el ayuntamiento o titulares de la explotación debe transmitir la lista de personas expuestas a la Delegación Territorial de Salud y Consumo para que se inicie el protocolo de vigilancia en humanos que ya está establecido y que comienza con una evaluación del riesgo de contagio de las personas expuestas.

Vigilancia en humanos

Tras la identificación de los posibles contactos por parte del ayuntamiento o titular de la explotación, Salud realiza una valoración de cada caso y un seguimiento de las personas expuestas a estas aves o a ambientes contaminados durante 10 días, vigilando los posibles síntomas y la aparición de fiebre.

En paralelo (incluso cuando no aparezcan síntomas), al cabo de cinco días de la exposición, Salud realiza una PCR específica para ver si el virus está presente en estas personas. Asimismo, se identifican casos sospechosos en personas que acuden a su centro de salud con una clínica compatible con la gripe y señala haber estado en contacto con aves enfermas o muestras.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica recuerda que la probabilidad de contagio de animal a humano es muy baja y que, hasta el momento, no se han registrado, desde 2020, ningún caso de gripe aviar en España hasta la fecha, pese a tener más de una veintena de focos.

No obstante, recomienda evitar alimentan aves urbanas o silvestres en parques o en la vía pública; mantener una muy buena higiene de manos; no tocar ni manipular aves muertas; informar al ayuntamiento del municipio en caso de encontrar un cadáver y vacunarse de la gripe si somos candidatos para recibir esta vacuna.