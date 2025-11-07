Carlos Plá 07 NOV 2025 - 02:00h.

Las generaciones más jóvenes consideran que el tabú sigue muy presente según un estudio del CSIC y la Universitat Politécnica de València

Investigadores alertan de la presencia de aditivos plásticos en las compresas

ValenciaEl tabú menstrual persiste. Es la principal conclusión de un macroestudio pionero en España que ha contado con más de 4000 participantes y que ha sido liderado por el Instituto INGENIO, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politécnica de València (UPV).

Según el análisis, 4 de cada 10 personas perciben la menstruación como un tema que aún está estigmatizado. Los resultados del estudio, publicados en la revista “International Journal for Equity in Health”, muestran que solo 6 de cada 10 participantes perciben con normalidad el tema de la menstruación. Además, mientras las mujeres postmenopáusicas reportan mayor aceptación social, las generaciones más jóvenes consideran que el tabú sigue muy presente. De hecho, la vivencia de la primera menstruación es particularmente significativa en el trabajo de investigación. Muchas participantes describieron cómo este momento se asoció con sexualización y nuevas expectativas sociales, lo que en algunos casos genera inseguridad y vulnerabilidad.

Rocío Poveda, coautora del estudio en INGENIO (CSIC-UPV), explica que “la menarquía no se vive solo como un cambio biológico, sino como un constructo social que marca el inicio de nuevas restricciones y miradas externas. La forma en que la menarquía se construye y se vive socialmente puede influir en cómo las jóvenes se perciben a sí mismas y en c�ómo son percibidas por los demás”.

El estudio demuestra que recibir información práctica y clara en la primera menstruación es un factor significativo en la normalización del periodo y establece que quienes recibieron ese acompañamiento se sienten más cómodas hablando de la regla en distintos contextos. Además, el artículo concluye, a partir de las opiniones recogidas, que cuando las mujeres hablan con los hombres que tienen a su alrededor del tema de la menstruación perciben el tema como más normalizado. Sara Sánchez-López, investigadora principal del estudio en INGENIO (CSIC-UPV), considera que “los mayores avances se producen cuando se rompen los silencios de género. La capacidad de hablar de menstruación con hombres es un indicador clave de aceptación social y un paso decisivo para desactivar el tabú”, añade la investigadora.

Publicidad, cine y libros

El 79% de quienes respondieron al estudio afirmó que la menstruación no aparece o lo hace muy raramente en series y películas, y un 73% señaló lo mismo respecto a los libros. Las personas encuestadas también señalaron la ausencia de la menstruación en los medios de comunicación, como la televisión, considerándolo un acto deliberado en los casos de los reality shows 24h y destacaron que esta falta de representación refuerza su invisibilidad. La publicidad fue especialmente criticada entre las personas que intervinieron en el estudio por mostrar imágenes irreales de la regla: brilllos y purpurina, líquidos azules o mujeres presentadas como enérgicas, radiantes y siempre sonrientes. “Estas representaciones, consideradas por las participantes como poco realistas y nada identificables, alimentan la idea de que la menstruación debe embellecerse o higienizarse para ser socialmente aceptable”, explica Sara Sánchez-López.

Impacto en la autoestima y bienestar emocional

El trabajo no solo documenta la persistencia del estigma, sino que subraya sus consecuencias: desde el impacto en la autoestima y el bienestar emocional, hasta la invisibilización en ámbitos educativos, culturales y sanitarios. De hecho, un estudio previo del mismo equipo de investigación constató ya hace dos años que solo un 5% de las encuestadas había recibido información práctica en la escuela sobre cómo manejar el sangrado. Ahora, el análisis publicado por “International Journal for Equity in Health” muestra también cómo las creencias negativas sobre la menstruación pueden usarse para desacreditar o deslegitimar a las mujeres en la vida cotidiana. “Los testimonios recogidos entre las 4000 participantes señalan que, en ocasiones, la menstruación se utiliza para restar valor a sus emociones o a sus argumentos, lo que genera estigmatización y conflicto interpersonal”, explica Santiago Moll, coautor del estudio. Sara Sánchez-López asegura también que el estigma menstrual “limita la presencia de la menstruación en los debates públicos y políticos, frena avances en la regulación y el acceso a productos menstruales, dificulta diagnósticos médicos adecuados y perpetúa mitos por falta de información fiable”. El equipo de investigación también cuenta con la participación de Dani Barrington, de la University of Western Australia, experta de referencia internacional en la salud menstrual y el activismo en este ámbito.