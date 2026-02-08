El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 82 de la carretera nacional

Muere el conductor de una quitanieves tras caer 20 metros por una ladera en Villarejo del Valle, Ávila

Compartir







MadridUna mujer de 35 años ha muerto este sábado al colisionar su coche contra una máquina quitanieves en la A1 a su paso por La Serna del Monte, al norte de la Comunidad de Madrid, según ha informado SUMMA112.

Los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 82 de la carretera nacional. Según el 112, al llegar al lugar los servicios de emergencia, los bomberos de la Comunidad de Madrid y el personal sanitario del SUMA sólo han podido confirmar el fallecimiento de la conductora.

De la investigación se encarga la Guardia Civil.