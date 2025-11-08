Logo de telecincotelecinco
Salud
Intoxicación

Una intoxicación alimentaria en un hotel de San Pedro del Pinatar, Murcia, deja 16 afectados

Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio Murciano de Salud
Hospital de Los Arcos, en San Javier (Murcia), a donde han acudido cinco de los afectadosEP (ARCHIVO)

  • Los técnicos de Seguridad Alimentaria han recogido muestras en el hotel para determinar el origen

  • Las autoridades sanitarias han tomado medidas de higiene cautelares en colaboración con el hotel

Murcia⁠Salud Pública está investigando el origen de una posible intoxicación alimentaria en un hotel de San Pedro del Pinatar (Murcia), que, hasta el momento, ha afectado a 16 personas, aunque una de ellas ya ha sido dada de alta.

Según han informado fuentes de la consejería de Salud de Murcia, los técnicos de Seguridad Alimentaria se encuentran este sábado en el hotel recogiendo muestras para determinar el origen de la intoxicación, de la que se han confirmado hasta el momento 10 casos.

Además, una persona ha sido atendida por el 061 con síntomas leves, aunque no ha precisado traslado hospitalario, y otras cinco han acudido al hospital de Los Arcos, en San Javier (Murcia), con síntomas leves que no han requerido.

Medidas de higiene cautelares

Las autoridades sanitarias han tomado medidas de higiene cautelares en colaboración con el hotel para evitar nuevos casos.

