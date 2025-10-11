Redacción Galicia Europa Press 11 OCT 2025 - 19:08h.

Ingresados y en observación seis clientes de un bar de Lugo que se intoxicaron con detergente

Los hospitalizados bebieron café que estaba contaminado con el producto químico

Compartir







LugoSeis personas permanecen todavía en observación después de haberse intoxicado con detergente este 10 de octubre, cuando se encontraban disfrutando de las fiestas de San Froilán en una pulpería de Lugo.

Según adelantó el diario 'El Progreso' y ha confirmado Europa Press, el suceso ocurrió por la noche cuando los afectados se bebieron un café contaminado con el producto químico. Los clientes estaban en un local de la Ronda das Fontiñas.

Tuvieron que ser evacuados al Hospital Lucus Augusti (HULA) para recibir atención médica y se les continúan realizando diversas pruebas para determinar mejor el alcance o grado de la afección. No han trascendido más detalles de los hechos.

Fuentes de la Consellería de Sanidade han avanzado que la Dirección General de Salud Pública iniciará las acciones pertinentes de inspección de seguridad alimentaria en el lugar donde ocurrió todo.