La endocrinóloga Rosa Corcoy apunta a recuperar una vida con hábitos saludables: menos ultraprocesados y más ejercicio físico

Se pide un plan contra la diabetes infantil: cada año 1400 niños son diagnosticados y el 90% sin antecedentes familiares

Este 14 de noviembre es el día mundial de la diabetes, una enfermedad que en nuestro país afecta a cerca de seis millones de personas. Aumentan los casos de diabetes en niños y jóvenes. Mediaset pone el foco en esta enfermedad y dedica su Campaña 12 meses 12 causas para concienciar cómo podemos prevenirla y detectar antes de que aparezcan los primeros síntomas. Toda la información de la periodista Claudia Raymat que ha entrevistado a la endocrinóloga Rosa Corcoy.

La Diabetes es una enfermedad silenciosa, pero que cada vez más presente en nuestro día a día. La especialista, que es directora de la Unidad de Endocrinología del hospital Sant Pau explica cuáles son los principales síntomas de alerta de que podríamos sufrir diabetes.

"Los síntomas típicos son beber más, orinar más y perder peso de forma no justificada, sobre todo teniendo en cuenta que se suele comer más". La doctora Corcoy, sin embargo avisa que "hay que tener en cuenta que estos primeros síntomas son tardíos y llegan cuando el azúcar en sangre ya está muy alto y por esto es recomendable hacer un despistaje a partir de los 45 años.

Cómo prevenir la diabetes: "Vida saludable, dieta saludable, buenos hábitos de ejercicio y de sueño, lactancia materna"

Por qué aumenta la diabetes: afecta más del 14 % de la población adulta en España

Los datos también revelan un incremento de casos de diabetes entre población joven. ¿A qué se debe este aumento?

"Pues a la vida de hoy en día. Cuando decimos esto podemos pensar en que comemos demasiadas calorías, hacemos poco ejercicio y nos sobra peso. Esto es verdad pero no lo es todo: Hay otras circunstancias que lo favorecen, como por ejemplo, no es solo importante la cantidad de calorías que comemos sino el tipo de alimentos. Y como población comemos menos alimentos naturales y más ultraprocesados".

A eso se le suma hábitos pocos saludables de vida, como "tenemos poco sueño, la deprivación de sueño facilita la diabetes y hay poca lactancia materna, aunque por suerte la predisposición, la tendencia está cambiando", añade la especialista.

Por eso los mejores consejos para prevenir la diabetes son "exactamente lo contrario de lo que acabamos de decir. Vida saludable, dieta saludable, buenos hábitos de ejercicio y de sueño, lactancia materna y un despistaje de acuerdo a la predisposición de cada persona.